Заболевания глаз повышают риск деменции до 60%, утверждают ученые

"Проблемы с глазами значительно повышают риск развития деменции, говорится в новом исследовании. По словам ученых, пациенты с ухудшением зрения с большей вероятностью в итоге сталкиваются с нарушением способности помнить, думать или принимать решения", - пишет Daily Mail.

"Они проанализировали данные о 12 364 взрослых в возрасте от 55 до 73 лет и обнаружили, что риск деменции был на 26% выше у людей с возрастной дегенерацией желтого пятна. Эквивалентная цифра составила 11% для страдающих катарактой и 61% для тех, кто страдает диабетом", - говорится в статье.

"Исследователи из Академии медицинских наук провинции Гуандун в Китае заявили, что не могут установить причины наличия этой связи, т.к. их исследование было наблюдательным. Однако возможно, что заболевания глаз связаны с хорошо известными факторами риска деменции, такими как болезни сердца".

"Результаты также показали, что повышенному риску деменции подвержены люди, страдающие диабетом, сердечными заболеваниями, инсультом и депрессией, известными как системные заболевания. Риск повышается еще больше, если у людей наблюдаются проблемы с глазами - офтальмологические заболевания", - пишет издание.

"Возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и заболевания глаз, связанные с диабетом, но не глаукома, связаны с повышенным риском деменции. Люди с офтальмологическими и системными заболеваниями подвержены более высокому риску деменции по сравнению с теми, у кого есть только офтальмологические или только системные заболевания", - заявили ученые.

(...) "Ухудшение зрения также может привести к снижению активности определенных частей мозга, может сделать людей менее способными узнавать лица друзей и родственников и может означать, что они не могут оставаться такими же независимыми", - говорится в статье.

"В Великобритании катаракта поражает примерно половину людей в возрасте старше 65 лет, в то время как возрастная дегенерация желтого пятна развивается почти у 40 тыс. человек ежегодно", - передает издание.

Исследование было опубликовано в British Journal of Ophthalmology.