Пока Шольц тянется к должности канцлера, в Брюсселе его товарищи по партии планируют флирт с Путиным

"Европейский Союз хочет быть лучше подготовленным к миру, в котором растет число конфликтов, в том числе и в военном плане. Его дипломатия также должна стать более новаторской - возможно, и в отношениях с Москвой", - пишет немецкий журнал Focus.

"Ветеран Удо Бульманн, являющийся депутатом Европарламента уже более 20 лет, а в настоящее время занимающий должность ответственного по делам Европы в правлении партии СДПГ, (...) не может скрыть, с каким нетерпением он ждет, что новым канцлером Германии, четвертым в истории ФРГ, станет социал-демократ, - отмечает издание. - (...) В случае успеха Олафа Шольца, уверен Бульманн, на Урсулу фон дер Ляйен, председательницу Еврокомиссии и доверенное лицо все еще действующей главы правительства Германии Ангелы Меркель, подует более резкий ветер. "Помимо слов канцлер Шольц будет ожидать от госпожи фон дер Ляйен и действий", говорит, предвкушая, Бульманн. И есть еще кое-что, на что он надеется: возрождение старой "визитки" социал-демократов - восточной политики, как при Вилли Брандте и Эгоне Баре. "Внешняя политика ЕС должна стать такой же новаторской, какой когда-то была восточная политика СДПГ", - говорит он".

"Пионером в этом направлении является в СДПГ бывший премьер-министр Бранденбурга и экс-председатель партии Маттиас Платцек. В прошлом году он опубликовал книгу под названием "Нам нужна новая восточная политика - Россия в качестве партнера". В ней можно найти такие примечательные предложения, как: "НАТО и Европейский союз были сохранены и расширены на восток - вплоть до границ России. Общий дом, который призывал европейцев построить Михаил Горбачев, дом, в котором есть место и для России, остался идеей, которую часто цитируют, но которая так и не была реализована". В 2014 году Платцек уже предлагал признать российскую аннексию Крыма соответствующей нормам международного права", - говорится в статье.

"С сегодняшней внешней политикой ФРГ или ЕС это несовместимо, - указывает Focus. - Отвечая на вопрос о Платцеке, Бульманн остается осторожным: "Восточногерманские товарищи по партии справедливо говорят о необходимости новой восточной политики, в том числе и в отношении России. Однако путинская Россия - это государство, к которому ни в коем случае нельзя относиться наивно. В вопросах прав человека не должно быть ложных компромиссов".

"По крайней мере, в этом с ним согласен председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер из партии ХДС. Он указывает: "Аннексия Крыма - одно из самых серьезных нарушений международного права в Европе за последние десятилетия. Мы должны решительно противостоять ему, но - по возможности - конструктивно сотрудничать с Москвой, когда есть общие интересы, например, в области защиты климата". Макаллистер отмечает: "Народ России и режим при президенте Путине - это разные вещи. Взаимодействие с демократическими силами в России необходимо сделать более интенсивным".

(...)

"Во всяком случае, Макаллистер считает, что пришло время "переосмыслить внешнюю политику ЕС и сделать его способным заниматься мировой политикой". Брюссель с нетерпением ждет идей фон дер Ляйен в ее ежегодном докладе о ситуации в Европейском Союзе, который она представит в среду. В конце концов, она сама заявляла, что возглавит "геополитическую комиссию" и научит Европу "языку силы", - отмечает издание.

"В большей степени в ЕС наблюдается желание "стратегической автономии"; не в конкуренции с НАТО, а в дополнение к НАТО и ведущей роли США в военной сфере. Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) Манфред Вебер (ХСС) требует: "Мы, европейцы, должны взять на себя больше ответственности". Обсуждений было достаточно, теперь пришло время действовать".

"Готовится "стратегический компас" ЕС. Первый проект должен быть готов в ноябре. Комиссия уже представила "стратегическое видение". В отношении оборонных усилий ЕС сообщается, что он должен быть готов к ситуации в мире, в котором увеличится число конфликтов".

"Однако депутат Европарламента от СДПГ Бульманн предостерегает от чрезмерной зацикленности на военной сфере. Он требует: "Мы должны создать новое базовое понимание глобальной политики в Европейском Союзе, также выходящее за рамки военного потенциала. Мы должны искать причины конфликтов". Он говорит, что до этого момента предстоит пройти еще долгий путь: "Использовать термин "геополитика" в отношении того, чем ЕС сейчас занимается во внешней политике, было бы преувеличением". Член ХСС Вебер, говоря о нынешней силе европейской внешней политики и политики безопасности, тоже вынужден признать: "Мы даем осечку каждый день", - передает Focus.