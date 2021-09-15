Пхукет: программа "Песочница" привлекает меньше гостей, чем ожидалось

"Частые ПЦР-тесты, специальная медицинская страховка и приложение для отслеживания контактов: несмотря на коронавирус, Таиланд хочет восстановить туризм на Пхукете с помощью строгих правил. Но пока без ожидаемого успеха", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"С 1 июля крупнейший остров Таиланда Пхукет впервые с начала пандемии коронавируса начал принимать полностью вакцинированных туристов без карантина. Но пока в рамках программы под названием Sandbox ("Песочница") на остров прибыло только 26,4 тыс. туристов со всего мира, объявило туристическое ведомство ТАТ. Это значительно меньше, чем ожидалось властями", - передает издание.

"Организаторы программы надеялись, что в третьем квартале будет не менее 100 тыс. отдыхающих и, соответственно, важный туристический сектор удастся оживить. Но теперь эта цель практически недостижима, признал губернатор Пхукета Ютасак Супасорн".

"Хорошая новость, однако, в том, что только у 0,3% иностранных гостей тест на вирус оказался положительным, сообщает газета The Nation. Согласно программе "Песочница", туристы должны в течение двух недель сдать три ПЦР-теста", - говорится в статье.

"Для проживания на острове предлагаются отели, которые необходимо бронировать заранее. Обязательным является также предъявление специальной медицинской страховки и установка приложения для отслеживания контактов".

"Однако на острове был запрещен любой алкоголь. К тому же недавно Великобритания объявила весь Таиланд зоной повышенного риска заражения коронавирусом, после чего многие британские туристы покинули страну, чтобы избежать карантина на родине. Это отпугнуло и многих потенциальных туристов. По словам Супасорна, большинство отдыхающих ранее приезжали из Великобритании и США, а также из Германии, Франции и Израиля".

"Таиланд долгое время считался показательной страной в борьбе с пандемией, но в настоящее время он переживает самую тяжелую волну заражений за все время. Однако уже несколько дней показатели заражений падают, поэтому правительство планирует в значительной степени открыть страну с октября", - передает Frankfurter Rundschau.