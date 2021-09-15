В Мали хунту прельщает дуэт с наемниками группы Вагнера

(...) "Пойдет ли группа Вагнера после Центральноафриканской Республики, Судана, Мозамбика и Ливии водружать свой флаг в Мали? Сообщается, что никакого контракта в Бамако еще не подписано. Но после двух лет сотрудничества с российской частной военной компанией, по данным, опубликованным агентством Reuters, уже обсуждались условия соглашения между малийской хунтой и компанией наемников, которая считается теневой армией Кремля", - пишут журналисты Le Monde Сирил Бенсимон и Морган Ле Кам.

"Соглашение предусматривает развертывание на месте тысячи человек (некоторые источники предполагают меньшую цифру), уполномоченных обеспечить безопасность высокопоставленных лиц и обучать малийских военнослужащих. Если будет повторена модель вмешательства, уже использовавшаяся в Центральноафриканской Республике, то эта двойная миссия никоим образом не помешает агентам Вагнера сражаться непосредственно вместе с малийскими военнослужащими и будет сопровождаться значительной финансовой компенсацией", - говорится в статье.

(...) "В Бамако министерство обороны, нынешний руководитель которого полковник Садио Камара в августе был в России, своевременно напоминает о том, что "общественное мнение выступает за расширение сотрудничества с Россией, учитывая ситуацию с безопасностью". Оно также гарантирует, что "не было принято никакого решения о характере этого сотрудничества", - указывают журналисты.

(...) "Насколько нам известно, ничего еще не подписано, однако подтверждается, что группа Вагнера активизирует решительный подход, чтобы утвердиться в Сахеле и использовать Мали в качестве точки входа", - отмечает один французский руководитель. В августе Эммануэль Макрон и Владимир Путин в рамках разговора о возвращении талибов к власти в Афганистане обсудили ситуацию в Сахеле", - пишет Le Monde.

(...)"Президент объяснил ему, что мы делаем и что мы не находимся в маневре вывода", - продолжает тот же источник, хотя Макрон объявил в июне об окончании операции "Бархан", в результате чего численность войск, развернутых в этом регионе к 2023 году должна сократиться вдвое", - передают авторы статьи.

"Почувствовал ли тогда Владимир Путин, что настал подходящий момент для того, чтобы занять место, которое, по его мнению, Франция оставила вакантным? (...) 8 сентября Кристоф Биго, директор Департамента Африки и стран Индийского океана МИД Франции, съездил в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой. Двумя днями позже посла Франции в Бамако принял временный президент полковник Ассими Гойта. Никто не сомневается в содержании обсуждений и переданных сообщений", - говорится далее.

"Группа Вагнера отличилась в Сирии, в Центральноафриканской Республике бесчинствами, грабежами и всевозможными нарушениями. (...) Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием. Я говорю это для того, чтобы меня услышали. (...) Действия группы такого рода были бы несовместимы с действиями сахельских и международных партнеров Мали", - предупредил во вторник, 14 сентября, глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Комитете по иностранным делам Национального собрания.

(...) "Запад волнует угроза появления наемников на поле боя, хотя для России Мали далеко не terra incognita. С момента обретения независимости в 1960 году военное сотрудничество между двумя странами, подкрепленное новым соглашением, подписанным летом 2019 года, позволило оснастить многие подразделения и обучить многих малийских офицеров", - напоминают авторы публикации.

"Москва исторически располагала там влиятельными связями и после переворота в августе 2020 года активизировала свои дипломатические усилия в Бамако. Обстановка оказалась для нее благоприятной, благодаря таким сформировавшимся на этих землях деятелям, как премьер-министр Чогель Майга и министр обороны. Кремль может воспользоваться игрой в соперничество, где он противостоит нескольким европейским странам", - комментируют журналисты.

"Для малийских лидеров Россия также предлагает возможность отношений без каких-либо политических требований, тогда как после объявленного крайнего срока - февраля 2022 года, вырисовывается продление переходного политического процесса", - резюмируют Сирил Бенсимон и Морган Ле Кам.