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15 сентября 2021 г.
15 сентября 2021 г.

Корреспондент | Le Temps

Обеспечение безопасности на саммите Байдена и Путина будет стоить миллионы

(...) "На данный момент затраты на безопасность, связанные с встречей на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в июне прошлого года в Женеве, оцениваются почти в 5,2 млн швейцарских франков. Это предварительная оценка", - пишет швейцарская газета Le Temps

"Окончательный подсчет находится в процессе консолидации и в ближайшее время будет передан в Конфедерацию, сообщила во вторник Государственная канцелярия кантона Женева, подтверждая информацию, предоставленную Le Courrier. Часть этих расходов в 5,2 млн швейцарских франков должен взять на себя Берн, отмечает женевская газета".

(...) "Женева привыкла принимать деятелей со всего мира, однако произошедший 16 июня саммит Байден-Путин потребовал создания исключительного механизма обеспечения безопасности. Пришлось мобилизовать почти всех сотрудников кантональной полиции Женевы, а также для усиления из других кантонов прибыли 800 полицейских", - говорится в статье

"Привлечены были и вооруженные силы Швейцарии в составе 1 тыс. человек. Наконец, ради того, чтобы обеспечить безопасность места встречи двух президентов и передвижения делегаций, был оцеплен периметр женевской набережной и по нему в течение почти 24 часовбыло запрещено любое движение", - резюмирует издание.

Источник: Le Temps


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