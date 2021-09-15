В бою с противниками вакцинации Израиль готов использовать антиковидный генетический сканер

"Перед лицом распространения Covid-19 Израиль готов применить мощную технологическую артиллерию и объявил о запуске системы под названием "Омега", включающей генетические сканеры. В числе других принятых мер еврейское государство намеревается усилить борьбу против мошенничества, связанного с ложноотрицательными тестами. Важной целью также является увеличение охвата вакцинацией двух наиболее бедных и сопротивляющихся групп населения: израильских арабов и ультраортодоксальных евреев", - пишет корреспондент Marianne в Израиле Жюльен Лакори.

"Это будет своего рода радар для обнаружения вируса". Так в нескольких словах, довольно расплывчато премьер-министр Израиля Нафтали Беннет описал новое антиковидное оружие, которое готовится использовать еврейское государство. Генетический сканер, получивший название "Омега", будет установлен в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, главных воротах страны, и все пассажиры, прибывающие из-за границы, должны будут пройти такую проверку", - говорится в статье.

"Прежде всего, необходимо заблокировать путь к приходу в Израиль нового варианта", - добавила министр социального равенства Мейрав Коэн, чтобы развеять опасения, которые неизбежно вызовет подобное оборудование. Объявление о появлении "Омеги" утонуло в потоке других мер, направленных на борьбу с эпидемией, которая в настоящее время превышает 7 тыс. случаев в день. Среди них введение для тестирования учеников штрих-кода, призванного предотвратить мошенничество. Некоторые родители заявляют, что их дети не заражены, чтобы избежать карантина", - поясняет автор публикации.

(...) "Все эти меры отражают нервозность властей. "Нашему терпению пришел конец, - гневно заявил Нафтали Беннет. - Отказ от вакцинации приводит к смерти", - добавил Ницан Горовиц, министр здравоохранения. Подавляющее большинство пациентов, находящихся в тяжелом состоянии или чей диагноз является опасным для жизни, не получили ни одной дозы вакцины", - пишет Marianne.

"Некоторые готовы идти на любые средства для обмана, пытаясь обойти контроль и ограничения, налагаемые на непривитых. Общественное мнение недавно поразил один пример. В начале недели около 25 тыс. евреев, в основном ультраортодоксов, вернулись из города Умань на Украине, куда они отправились в традиционное еврейское новогоднее паломничество к могиле рабби Нахмана из Брацлава. Среди них было выявлено 1400 случаев Covid-19", - отмечает издание.

(...) "Хуже того, израильская полиция, оповещенная Check Point, одной из крупнейших израильских компаний в сфере кибербезопасности, выявила более 200 ложноотрицательных тестов, представленных участниками этого события, знавших о том, что они заражены. Эти сфабрикованные документы были доступны на веб-сайтах за скромную сумму в 25 евро каждый", - говорится далее.

(...) "Эта история отражает социологию страны. Большинство тех, кто отказывается от вакцинации, набираются из двух беднейших групп населения: с одной стороны, это ультраортодоксальные евреи, которые составляют 10% населения и 21% заболевших Covid. С другой стороны, это израильские арабы, чья община составляет пятую часть населения. Внутри этих двух сообществ распространились слухи и ложная информация об опасном характере вакцин, что подогревает их интуитивное недоверие к властям", - резюмирует Жюльен Лакори.