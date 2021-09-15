Телегония: мачистская фейковая новость о том, что ваш ребенок может быть похож на вашего бывшего

(...) "11 марта 2019 года журнал AfrikMag опубликовал статью под названием "Женщины несут в себе мужскую ДНК всех тех, с кем у них были интимные отношения". Столь же броская, сколь и настораживающая статья является, прежде всего, фундаментальной ошибкой. Она лишь искажает выводы исследования (без указания источника), проведенного американскими учеными с целью произвести сенсацию. И, кстати, обновить научную теорию, разработанную в XIX веке и от которой отказались в следующем столетии: телегония, называемая также теорией импринтинга (ничего общего с любовью с первого взгляда оборотней в "Сумерках")", - пишет журналистка Полина Аллионе на страницах Slate.fr.

"Слово "телегония" произошло от греческого tele - "далеко" и gonos - "семя", это древняя теория, согласно которой первый сексуальный партнер женщины оказывает влияние на ее будущее потомство. Другими словами, дети женщины будут нести генетический след первого мужчины, с которым она переспала", - говорится в статье.

(...) "В XIX веке, когда передача наследственных характеристик все еще была окутана тайной, телегония вызывала восхищение и фантазии, в основном основанные на наблюдениях, сделанных на животных. Подкрепил этот дискурс случай с лордом Мортоном, английским заводчиком: одна из его кобыл, первоначально повязанная с кваггой, зеброй из южной Африки, после того, как она была покрыта жеребцом своей породы, родила жеребят с такой же шерстью, как у зебры, что стало удобным случаем представить себе эквивалентный человеческий феномен. Затем телегония постепенно заняла место во французских научных журналах и даже нашла свое отражение в литературе того времени, в том числе в цикле романов "Ругон-Макарры" Эмиля Золя, в котором дочь его героини Мадлен изображена с чертами ее первого любовника, который не являлся ее отцом", - указывает автор статьи.

(...) Сильвен Кавалье, фактчекер, блогер YouTube, автор канала DeBunKer des Étoiles и консультант в Fact and Furious, считает, что в появлении статьи 2019 года в AfrikMag нет ничего удивительного, поскольку в телегонии есть все ингредиенты фейковых новостей, которые срабатывают. "Такими статьями очень хорошо делиться, в них говорится о сексе, есть фантазийная сторона, это сенсационно, немного загадочно, а главное, страшно. Страх и возмущение - очень хорошие векторы для публикации в интернете".

(...) "Как и любая ложная информация, телегония отвечает базовым идеологическим и познавательным потребностям, таким как, например, представление о том, что женщина может и должна иметь только одного сексуального партнера в течение своей жизни", - продолжает специалист. Утверждая с научной точки зрения то, что женщина хранит генетический след своего первого любовника, мы особенно поощряем ее иметь только одного партнера в течение своей жизни, одновременно освящая девственность и прославляя первый половой акт - или, скорее, мужчину, с которым он имел место, - воспоминания о нем настолько нетленны, что могли оставить физический отпечаток", - пишет Slate.fr.

"На женщине после первого мужчины, останется своего рода отпечаток, оттиск, который будет отмечать ее в целом, а также, в частности, ее репродуктивную систему. В таком видении аналогия основана на традиционных представлениях о женском теле как о чем-то незавершенном, мягком, одновременно проницаемом и податливом, оно сочетается с древними убеждениями о том, что половой акт придает женщине мужские черты", - анализирует Анна Кароль, профессор современной истории в Университете Экс-Марсель и автор книги "Телегония, или нюансы женской наследственности".

(...) "Телегония у человека, как мачистская фантазия, унаследованная от патриархального общества, в котором женщины по своей природе являются низшими и моделируемыми, робко вернулась в 2014 году из-за некой мухи Telostylinus angusticollis. Австралийские ученые обнаружили, что у этого вида бывший партнер может передавать наследственные признаки потомству самки, оплодотворенной другим самцом. У людей и мух вроде не так много общего, но такой новости оказалось достаточно, чтобы возродить идею о телегонии у человека, о чем свидетельствует возникший по этому поводу форум", - указывает издание.

(...) "Многие фейковые новости возвращаются циклически, - считает Сильвен Кавалье. - Каждый год в интернете мы видим всплывающую на поверхность идею о том, что существует день изнасилования, в течение которого женщинам следует быть осторожнее, потому что мужчины будут более склонны к сексуальному насилию, что, конечно же, совершенно неверно. Это обычное социальное явление, связанное с механизмом слухов, и я не сомневаюсь, что телегония тем или иным образом вернется на нескольких недель, а потом снова исчезнет".