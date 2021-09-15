Как Путин играет в войну

"В России проходят военные учения "Запад", в которых участвуют, по имеющимся данным, 200 тыс. солдат и сотни танков: как и каждые четыре года, Москва и Минск проводят серию совместных военных маневров, но в этом году учения еще масштабнее, чем обычно", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Учения длятся в общей сложности семь дней, в них задействованы девять российских и пять белорусских баз. "Запад" проходит каждые четыре года, и каждый год европейские соседи России встревожены. Ведь название учений ясно показывает, на кого они нацелены, даже если в четверг Путин и сказал, что они "ни против кого не направлены". Враг - это чаще всего некая воображаемая западная коалиция, и не нужно обладать богатой фантазией, чтобы узнать в ней страны НАТО. При этом Россия и Белоруссия защищают союзное государство", - поясняет журналистка Зильке Бигалке.

"В этом году "Запад" проходит более масштабно, чем обычно. По данным министерства обороны, в учениях задействованы 200 тыс. солдат, 290 танков и 240 ракетных установок, 80 самолетов и 15 военных кораблей. С одной стороны, опыт показывает, что Москва склонна преувеличивать эти цифры; в конце концов, учения "Запад" должны вызывать уважение. В то же время она заинтересована в том, чтобы преуменьшать данные по отдельным видам учений: ведь если в одном виде учений принимают участие более 13 тыс. солдат, Россия и Белоруссия, согласно Венскому документу ОБСЕ, должны пригласить независимых наблюдателей", - говорится в статье.

"Учения, которые прошли в понедельник в Мулино, были, конечно, не самыми сложными, но, вероятно, самыми впечатляющими, с большим количеством ракетных пусковых установок, более чем 100 боевыми самолетами и 160 танками, включая новую беспилотную разведывательную машину, о которой так много пишут. (...) Приглашенные военные атташе, в частности, из Пакистана и Бангладеш, говорили перед камерами, насколько они впечатлены. Миссия выполнена", - пишет Süddeutsche.

"В понедельник во время церемонии для участников учений Александр Лукашенко заявил, что "Запад" проходит на фоне "продолжающейся гибридной агрессии со стороны Запада". Лукашенко постоянно говорит о том, что Запад хочет его свергнуть. Он изображает массовые протесты, начавшиеся после явно сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, как срежиссированные - иностранными силами. С этим согласуется и сценарий учений "Запад", описанный белорусской стороной перед учениями: поскольку западным государствам не удалось дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, теперь в этом выдуманном сценарии они используют военные средства. Придуманная вражеская коалиция состоит из государств "Нярис" и "Помория", а также "Полярной республики". Они, возможно, подразумевают Литву, Польшу и Норвегию, государство НАТО среди скандинавских стран, граничащих с Россией".

"Со времени последних совместных учений "Запад" в 2017 году ситуация в Белоруссии существенно изменилась. Поскольку Лукашенко с немыслимой жесткостью подавил белорусское демократическое движение, он теперь изолирован в Европе. Тем более он зависит от России, и не только в финансовом плане. Кремль пообещал направить ему при необходимости военную помощь. Так как Лукашенко знает, насколько он зависит от Путина, теперь он регулярно посещает его".

"В четверг на прошлой неделе (...) Лукашенко снова прилетал в Москву. (...) На последующей пресс-конференции Путин, среди прочего, говорил о "едином оборонном пространстве", и учения "Запад" хорошо вписываются в эту тему. Открытым остается вопрос, сколько российских солдат участвовало в учениях в Белоруссии. Официально их было 2,5 тыс. человек, но это число "явно не соответствует действительности", написал перед началом учений американский военный эксперт Майкл Кофман. По его данным, в стране находилось уже более 2,5 тыс. российских солдат", - передает издание.

"Запад" в некоторой степени демонстрирует большой дисбаланс в плане вооружений между Россией и Белоруссией. Учения проводятся по всему российскому Западу, в Калининграде истребители отрабатывали контрнаступление, под Псковом десантники "уничтожали" вражескую террористическую группу, под Смоленском, Воронежем и Санкт-Петербургом также проводились маневры".

"В Мулино сам Путин не появлялся перед камерами; позже Кремль опубликовал фотографии. Президент изображен на них сидящим с биноклем в отведенной для него секции над трибуной, рядом с ним - Сергей Шойгу. Министр обороны одновременно является главным кандидатом от кремлевской партии на выборах в Госдуму, которые пройдут в эти выходные. "Запад" призван направить сигнал силы, в том числе и в адрес российских избирателей", - заключает Süddeutsche Zeitung.