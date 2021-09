15 сентября 2021 г. Питер Чэппел | The Times Facebook знает, что Instagram наносит вред девочкам-подросткам "Facebook осведомлен о том, что Instagram ухудшает отношение к своему телу у каждой третьей девочки-подростка, использующей это приложение, как показали просочившиеся внутренние исследования. Платформа для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook, вызывает суицидальные мысли у молодых пользователей, что, по мнению исследователей, влияет на британских подростков, которые используют приложение в два раза чаще, чем в Америке", - пишет The Times со ссылкой на информацию, опубликованную The Wall Street Journal. "Согласно результатам, впервые обнародованным The Wall Street Journal, в фокус-группах девочки-подростки в обеих странах обвинили Instagram в том, что он вызывает у них тревогу и депрессию. "32% девочек-подростков заявили, что, когда они плохо относились к своему телу, Instagram заставлял их относиться к нему еще хуже", - писали исследователи Facebook в слайд-презентации в марте прошлого года. "Сравнение себя с тем, что есть в Instagram, может изменить то, как молодые женщины видят и описывают себя, - говорится в одном из слайдов. - Подростки винят Instagram в повышении уровня тревожности и депрессии. Эта реакция была непроизвольной и последовательной во всех группах". "Среди подростков, сообщивших о суицидальных мыслях, 13% британских пользователей и 6% американских пользователей связывали свое желание покончить с собой с Instagram, говорится в одной презентации. Более 40% пользователей Instagram в возрасте 22 лет и младше, и около 22 млн подростков в США заходят в Instagram каждый день. (...)", - отмечается в статье. "Проведенное нами исследование показывает, что использование социальных приложений для связи с другими людьми может иметь положительные последствия для психического здоровья", - заявил Марк Цукерберг, глава Facebook, на слушаниях в Конгрессе в марте этого года. В докладе об утечке исследования указывается, что Цукербергу представили результаты в 2020 году", - указывает газета. "Исследователи пришли к выводу, что некоторые проблемы специфичны для Instagram, а не для социальных сетей в целом. Как пишет WSJ, это особенно верно в отношении "социального сравнения", когда люди оценивают свою собственную ценность в сравнении с привлекательностью, богатством и успехом других. (...) Источник: The Times