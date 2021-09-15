Планы немецких властей на 30 дней после конца света

"Во время холодной войны немецкие госслужащие моделировали в секретных правительственных бункерах Третью мировую войну, тренируясь управлять разрушенной страной", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Большинство жителей Шпейера, вероятно, очень удивились бы, лежа в своих кроватях, если бы рано утром в октябре 1962 года над Рейном действительно бы взорвалась 80-килотонная ядерная бомба. Взрывная волна гигантского "ядерного боеприпаса 213" - согласно сценарию моделирования - мгновенно убила бы до 40 тыс. человек", - повествует издание.

"В результате в бункере к югу от Майнца горстка чиновников должна была решить, имеет ли смысл посылать спасателей к зараженным радиацией выжившим. Звучит как абсурдная история ужасов, но многим сотрудникам правительства земли Рейнланд-Пфальц в годы холодной войны было не до шуток. Они регулярно готовились к третьей мировой войне в секретном штабе чрезвычайного правительства".

"Клаус Вестрих из Кайзерслаутерна, ранее отвечавший за пожарную безопасность и защиту от стихийных бедствий в министерстве внутренних дел Майнца, был свидетелем многих учений в так называемом альтернативном штабе правительства земли Рейнланд-Пфальц в районном центре Альцай. Когда он на восемь дней исчезал в правительственном бункере, он даже не говорил своей жене, куда направляется. "Как в спальном вагоне", госслужащие размещались в комнатах бункера, рассказывает он. "Там было очень тесно и очень жарко", - вспоминает Вестрих. Настолько жарко, что дверь бункера часто оставалась открытой, что, конечно, было бы менее разумно в реальной военной ситуации".

"Бункер располагался под школьным спортзалом в городе Альцай и в случае войны должен был обеспечить сохранение дееспособности властей еще на 30 дней. В годы противостояния блоков всем западногерманским землям было предписано создать такие убежища для политического руководства", - поясняет издание.

"В Альцае бункер с местами для работы и сна для премьер-министра земли, правительства и некоторых членов парламента, сотрудников министерств и секретарей появился в 1979 году. "Человек, который проводит в убежище 16 из 24 часов в сутки, имеет на 70% больше шансов выжить по сравнению с другим человеком, который этого не делает", - подсчитало федеральное министерство внутренних дел еще в 1960-х годах".

"Чем дольше длились учения, тем больше в подземных помещениях без окон терялось ощущение времени, рассказывает Вестрих: "Мы больше не могли понять, день сейчас или ночь. (...) Но саму ситуацию воспринимали серьезно и очень серьезно ее проигрывали", - передает Die Welt.

"Во время учений, свидетелем которых был министерский советник Вестрих, отрабатывалась не столько реакция на полномасштабную ядерную атаку, сколько обычные военные действия: "В той или иной степени воспроизводилась Вторая мировая война", - говорит он".

"Между тем, есть сомнения в том, что бункеры стоимостью в несколько миллионов действительно обеспечили бы правительству ту защиту, на которую оно рассчитывало в случае войны. Йорг Дистер, координатор центров информации о бункерах, говорит, что на 31 день после начала ядерной катастрофы, когда ресурсы правительственных бункеров были бы исчерпаны, все равно не было никакого плана. Тем не менее, эксплуатация секретных бункеров земельных правительств официально была прекращена только после объединения Германии", - пишет Die Welt.