16 апреля 2019 г. Анна Немцова и Барби Лаца Надеу | The Daily Beast Богатые россияне по-прежнему покупают паспорта по схеме, обнародовав которую погибла Дафна Каруана Галиция "Одной из сенсаций, в которой Дафна Каруана Галиция, журналистка, разоблачающая коррупцию, была абсолютно уверена до того, как погибла в результате взрыва бомбы, заложенной под ее автомобиль в октябре 2016 года, была схема, по которой россияне покупали мальтийские паспорта. Она была уверена, что на самом деле это прикрытие для чего-то очень зловещего, и ее смерть содержит множество доказательств того, что она была права", - пишет The Daily Beast. "До взрыва Каруана Галиция сорвала завесу с теневого мира, который положил миллионы евро в карманы некоторых из самых влиятельных людей на Мальте. И, несмотря на международное возмущение по поводу этой схемы, Мальта продолжает продавать паспорта Европейского Союза миллионерам. На первый взгляд, эта торговля законна, но разрушительная коррупция вовлеченных россиян подрывает верховенство закона", - говорится в статье. "За некоторыми дверями эпохи барокко на сонных улицах мальтийской столицы Валлетты находятся десятки лицензированных агентств, которые тихо продают гражданство этого средиземноморского государства тем, кто может позволить себе заплатить не менее 650 тыс. долларов, - пишет The Daily Beast. - Мальтийские паспорта дают то, что равноценно VIP-пропуску в весь Европейский Союз, членом которого является Мальта, но их хозяева - признаки, нога которых редко ступает на территорию государства-острова. Квартиры, арендованные тысячами мечтающих о Мальте - с целью соответствовать требованию "проживания" - в основном, стоят пустыми. На самом деле, некоторые из них вообще не пригодны для проживания и представляют собой не что иное, как адрес с почтовым ящиком, если квартиросъемщики когда-либо захотят их посетить. Другие строились как дешевое жилье, владельцы которого могут запрашивать гораздо более высокую арендную плату с лиц, которые хотят получить паспорт, чем они должны платить сами. В результате возникла нехватка доступного жилья на острове. И, опять же, это все законно по мальтийскому законодательству". "Мальтийское правительство выдало лицензии, по крайней мере, 200 агентствам, которые продают паспорта саудовским, иранским, турецким и другим гражданам. Филиалы агентств в этих странах, в том числе новый филиал, который только что открывшийся в Молдавии, предоставляют первоначальную информацию и содействуют необходимым шагам для получения европейского гражданства. Но большинство покупателей паспортов - это российские миллионеры, влиятельные государственные чиновники, бизнесмены, владельцы частных компаний и руководители государственных корпораций, - указывает издание. - Российская элита напугана идеей того, что она будет заперта за новым железным занавесом, наказанная экономическими санкциями Запада с одной стороны и российскими судами с другой. Правительство Путина только в этом году начало новую волну громких арестов и преследований высокопоставленных общественных деятелей. Мальтийские паспорта, которые получают десятки российских семей каждый год, представляют собой запасной путь, позволяющий им свободно путешествовать в более чем 100 стран, включая Соединенные Штаты и Израиль". "The Daily Beast побеседовал с менеджерами Global Information Consulting Group или GICG, одной из ведущих компаний, продающих мальтийские "золотые паспорта". Они попросили не цитировать их напрямую. Прежде чем принять потенциальных кандидатов на получение европейского гражданства, компания проводит комплексную проверку, включая проверку финансовых активов. После проверки клиенты приезжают на Мальту на 10-12 дней, где встречаются с чиновниками агентства Программы индивидуальных инвесторов Мальты (Malta Individual Investor Program), базирующегося в Валлетте. Если они проходят первичное собеседование, то они могут подать заявление на получение вида на жительство, - сообщается в публикации. - Центральный офис компании расположен в роскошном особняке с видом на гавань Марсамшетт. Компания знакомит своих клиентов со стандартным процессом натурализации, который занимает минимум 12 месяцев. Затем основной заявитель соглашается "пожертвовать" 650 тыс. евро (735 тыс. долларов) правительству Мальты. Супруги и дети в возрасте до 16 лет платят со скидкой всего 25 тыс. евро. Члены семьи старше 16 лет платят 50 тыс. евро. Также требуется официальный адрес проживания на Мальте". "Российский борец с коррупцией Илья Шуманов, заместитель руководителя московского бюро Transparency International, показал The Daily Beast список из 582 россиян, которые купили европейские паспорта на Мальте лишь с начала 2018 года. Организация работает над тем, чтобы фиксировать всех новых мальтийских граждан. "Похоже, что член российского парламента Григорий Аникиев купил мальтийский паспорт для своего сына Артема; возможно, это был подарок к 17-летию Артема", - говорит Шуманов. (...) Аникиев не ответил на вопросы The Daily Beast о мальтийском паспорте своего сына, отправленные по электронной почте. "Мальтийская паспортная схема, законная, является настолько сомнительным делом, что Каруана Галиция, которая впервые написала о связях с Россией, продолжает расплачиваться за свою работу даже после смерти. Хотя Каруана Галисия писала на многие темы, русская паспортная схема особенно расстроила мальтийские власти, которые, как она сообщила, получают откаты и взятки для ускорения процесса. Мальтийские власти часто убирают импровизированный мемориал в память о ней перед военным монументом в столице", - пишет The Daily Beast. "Мальтийский парламентарий Симон Бусуттил борется с коррупцией с тех пор, как Мальта вступила в Европейский Союз в 2004 году. (...) "Дафна разоблачила людей, которые приобрели гражданство. Все 33 члена оппозиционных члена парламента, включая меня, выступают против паспортной схемы, которая была первоначально введена нашим премьер-министром Джозефом Мускатом почти шесть лет назад", - сказал Бусуттил The Daily Beast в недавнем интервью. "В 2017 году Бусуттил опубликовал доклад, в котором обвинил Кейта Шембри, главу канцелярии Муската, в получении взяток. "Я попросил суд провести расследование, - сказал он. - Спустя почти два года я все еще требую результатов этого расследования". Шембри обвинения отверг". "Торговля паспортами не является секретом. В прошлом году делегация продавцов паспортов Мальты посетила Москву и встретилась с советником Кремля Сергеем Марковым. "Я сказал им, чтобы они всегда держали нас в курсе относительно имен заявителей; как только они получат имена, согласованные с Кремлем, проблем быть не должно, - сказал Марков The Daily Beast. - Семьи наших бюрократов хотят иметь возможность свободно путешествовать по всему миру, поэтому у них должен быть такой шанс. Мальта должна продолжать продавать нам свои паспорта, чтобы раздражать Великобританию и США". Пресс-атташе правительства Мальты недавно встал на защиту паспортной схемы. "Законная продажа паспортов иностранным гражданам является прибыльным бизнесом для мальтийского правительства, - указал он The Daily Beast. - Без этого мы бы разорились". "Европейский Союз не проверяет выдачу паспортов отдельными странами, - отмечается в публикации. - В настоящее время не существует системы, контролирующей такую деятельность, которая считается политикой отдельных стран. Но эта политика может скоро измениться. (...) Уполномоченный по вопросам юстиции ЕС Вера Юрова (...)предупредила, что эра "золотых паспортов" может скоро закончиться. "Мы с беспокойством смотрим на это, - сказала она, когда был обнародовал доклад Еврокомиссии. - Преступность не имеет границ". "Да и границы не являются препятствием, если есть возможность купить правильный паспорт", - резюмируют авторы публикации Анна Немцова и Барби Лаца Надеу. Источник: The Daily Beast