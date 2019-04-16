Будут ли Трамп и Нетаньяху накалять обстановку на Ближнем Востоке?

"США и Израиль пустились в опасную эскалацию, чтобы "обрезать крылья Ирану" в арабских странах", - пишет обозреватель Le Figaro и специалист по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно.

"По мнению Дональда Трампа, переизбрание премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху укрепит мир на Ближнем Востоке. У большинства наблюдателей такое заявление вызывает скептическое отношение и обеспокоенность по поводу последних действий двух лидеров. Впервые США признали аннексию Израилем сирийских Голанских высот, в то время как Нетаньяху больше не скрывает своего намерения полностью или частично аннексировать оккупированный Западный берег реки Иордан. Администрация США, раздувая угли, только что включила иранских стражей революции в список "иностранных террористических организаций". От Ирака до Сирии через южный Ливан и сектор Газа множится число зон прямой или косвенной конфронтации между американо-израильской осью и проиранской "осью сопротивления". Ниже приводится обзор разнообразных угроз", - отмечает автор статьи.

"Из всех зон влияния Ирана и США - в Ливане, Сирии или Афганистане - конфронтации между иранцами и американцами обычно вызывают опасения в такой стране, как Ирак. США удерживают там более 5 тыс. солдат, укоренившихся на нескольких базах, в то время как Тегеран обладает многогранным влиянием, выходящим далеко за рамки иракского ополчения, имеющегося у него в подчинении", - говорится в статье.

"7 апреля верховный правитель Ирана Али Хаменеи принял премьер-министра Ирака Адель Абдель-Махди и призвал своих иракских соседей "как можно быстрее вывести американские войска из Ирака". Тегеран может рассчитывать на предложение, представленное в иракском парламенте в начале этого года, призывающее к отмене "всех военных соглашений", заключенных между Багдадом и Вашингтоном, отмечает эксперт. Однако ни правительство, ни парламент к этому не готовы. Ирак нуждается в военном сотрудничестве с США в своей незаконченной войне против недобитых джихадистов, разбросанных по всей стране".

"После ужесточения позиции США президент Исламской Республики Хасан Рухани размахивал угрозами возобновления ядерной программы, - отмечает Le Figaro. - Однако помимо разглагольствований заинтересован ли Иран в расторжении ядерной сделки, как это сделал Дональд Трамп в прошлом году? Не факт. Тегеран потерял бы поддержку своих европейских союзников, которые защищают подписанное ими соглашение. Еще хуже для Тегерана то, что Совбез ООН занялся бы таким нарушением. И тогда Тегеран рискует быть осужденным, теряя роль жертвы, навязанной ему выводом американских войск, тем более, что до сих пор Иран уважает ядерное соглашение", - поясняет Мальбрюно.

"Тегеран делает ставку на поражение Трампа в 2020 году", - утверждает эксперт.

"Война в Сирии позволила "Хезболлах" и Ирану установить военное присутствие у ворот Израиля. С учетом своих прав на юге, на границе с Голанскими высотами, "Хезболлах" и Иран могут открыть второй фронт против еврейского государства, после фронта на юге Ливана. Подвергаясь давлению со стороны израильских военных и российских политиков, тандем Иран-"Хезболлах", в конце концов, вывела своих людей из окрестностей Голанских высот, при этом вербуя других бойцов, мобилизируемых при необходимости. Севернее последовали неоднократные израильские удары с воздуха, направленные на уничтожение военных складов Ирана в Сирии. При этих рейдах погибли иранцы. До сих пор Тегеран, осознавая, что он находится не в сильной позиции, воздерживался от ответных мер. Сколько еще продлится терпение Ирана?"- задумывается автор публикации.

"Никогда в истории Израиля еще не было настолько правого правительства. Никогда прежде перспективы аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан не были так близки, что рискует разрушить всякую надежду на мир с палестинцами. И тем не менее, арабский мир никогда еще не был так снисходителен к Израилю", - комментирует Мальбрюно.

"Благодаря сирийскому конфликту, в который "Хезболлах" вмешивалась в военном отношении с 2013 года, чтобы спасти Башара Асада, проиранское шиитское ополчение расширило свое стратегическое присутствие на территории своего соседа. "С момента последней войны 2006 года между нами и Израилем действует режим прекращения военных действий", - сказал источник, близкий к "Хезболлах". Перед лицом партнерства Трампа-Нетаньяху-Мухаммеда Бен-Салмана проиранская "ось сопротивления" укрепила свои позиции, установив "территориальный коридор", соединяющий Тегеран с Бейрутом через Ирак и Сирию", - пишет Le Figaro.

"Американское давление на Иран направлено именно на то, чтобы сломать эту "ось сопротивления" и остановить "регионализацию" "Хезболлах" - участника войн в Сирии, а также в Йемене и в Бахрейне в поддержку шиитов. Нет никакой уверенности в том, что это давление даст желаемый результат. Сегодня ни Израиль, ни "Хезболлах" не заинтересованы в столкновении, в котором обе стороны окажутся проигравшими. Но в акватории Персидского залива нельзя исключать инцидента между иранскими скоростными катерами и американскими кораблями. Оба по-прежнему смотрят друг на друга с неприязнью, но "иранцы высокопрофессиональны, а американцы очень осторожны", - замечает один высокопоставленный француз. Тегеран не проявляет признаков большей агрессивности в водах Персидского залива. До каких пор?" - задается вопросом Мальбрюно.