Пожар в Нотр-Дам: расследование обещает быть сложным

"На данном этапе нам еще очень мало известно о происхождении гигантского пожара, опустошившего собор Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. После нескольких часов колебаний в понедельник вечером парижская прокуратура начала расследование "непредумышленного уничтожения с помощью огня", априори исключая уголовные мотивы. Однако прежде, чем будут четко выяснены обстоятельства начала пожара, следственные действия, порученные Региональной дирекции судебной полиции, могут оказаться чрезвычайно длительными и деликатными", - пишут журналисты Le MondeЭлиза Венсан и Николя Шапюи.

"Согласно первым данным расследования, пожар начался незадолго до 19 часов в верхней части собора Нотр-Дам. Это очень труднодоступное место, окруженное лесами, находящееся в самом центре обширного проекта реставрации, начатого с лета 2018 года. В это время, судя по всему, на месте уже не было работников. Но пожар в значительной степени уничтожил именно эту часть собора. Поэтому будет нелегко найти вещественные доказательства для того, чтобы попытаться объяснить происхождение пожара", - указывают авторы статьи

"По первым свидетельствам, огонь распространялся чрезвычайно быстро. "Несущая конструкция XIII века загорелась сразу же", - в частности заявил Патрик Шове, ректор Нотр-Дам и свидетель этой сцены, в импровизированной пресс-конференции на площади перед собором. В понедельник вечером министерство внутренних дел не выразило сожаления по поводу каких-либо жертв среди гражданского населения. Окрестные жители могли быть эвакуированы, как и все люди, которые находились внутри собора во время этого трагического события. Но крыша здания оказалась разрушена на две трети", - сообщает Le Monde.

"По словам генерала Жан-Клода Галле, командира Парижской пожарной команды (BSPP), который несколько раз выступал в течение вечера 15 апреля, чтобы описать продвижение своих бойцов, условия вмешательства были крайне сложными. По этому случаю было мобилизовано 18 пожарных стволов, но они быстро исчерпали свои возможности за пределами религиозного здания. Несмотря на их высоту, им с трудом удавалось достичь верхней части здания и особенно шпиля собора, высотой более 90 метров, который в итоге рухнул, произошло это около 20 часов", - передают журналисты.

"Одной из целей и задач пожарных 15 апреля, помимо сохранения внешней архитектуры Нотр-Дама, была также защита произведений искусства внутри здания. Между тем, самые драгоценные произведения находились в задней части собора, именно там, где огонь был самым сильным", - говорится в публикации.

"По словам ректора собора Шове, терновый венец Иисуса Христа, туника Людовика Святого - две чрезвычайно важные святыни для католиков - а также "некоторые чаши и картины" можно спасти, "но вынести большие картины было невозможно", - передают журналисты.

"Как сообщает прокуратура Парижа, вечером в понедельник следователи уже прибыли на место, чтобы собрать первые свидетельства о происхождении пожара. В особенности о тех людях, которые работали на реставрационных работах", - резюмирует газета.