Москва в восторге от украинского президентского шоу

"Столкновение во втором туре президентской кампании на Украине, весьма далекое от лишенных напряженного ожидания выборов, срежиссированных Кремлем, является интригующим, несмотря на явное преимущество новичка Владимира Зеленского", - пишет корреспондент LeMonde в Москве Николя Рюиссо.

"Порошенко не может победить без фальсификаций", - уже предупредили "Известия", "Независимая газета" и "Российская газета", три ежедневные газеты, близкие к властям", - говорится в статье.

"На телевидении, в значительной степени контролируемом Кремлем, ведутся весьма оживленные поддельные дебаты, также дискредитирующие президентские выборы на Украине, которые депутаты уже назвали нелегитимными, а лидер националистов Владимир Жириновский даже призвал не признавать их результаты", - передает журналист.

"По телевизору вбивается в голову еще один месседж: исход дела все равно будут определять американцы. В качестве доказательства одни эксперты с экрана заверяли, что в Одессе на рейде стоит корабль НАТО и что в эту президентскую кампанию просочилось ЦРУ. Другие не останавливаются на подобных деталях, предпочитая рассуждать о том, что не существует даже самого понятия о независимой Украине, и связывать любое противоположное мнение с нацизмом", - отмечает Рюиссо.

"Освещение украинских выборов в российских СМИ контрастирует с молчанием Кремля, который, разумеется, говорит мало или ничего на говорит, но направляет эти слухи, чтобы лучше донести информацию", - анализирует один европейский дипломат, работающий в Москве.

"Президент Владимир Путин публично не сделал ни одного комментария. Его представитель Дмитрий Песков лишь заявил о том, что Россия "против партии войны" - намек на конфликт в Донбассе", - говорится в статье.

"Сказано явно с прицелом на Порошенко, обвиняемого в спекуляции на этом столкновении. Именно по этой причине в конце кампании Россия избегала усиления боевых действий на местах, которые могли бы сыграть на руку Порошенко, - расшифровывает другой европейский дипломат из Москвы. - Тут они решительно настроены на его поражение... Чтобы показать миру, что любая революция и любой антироссийский дискурс ведут к провалу. А Путин по-прежнему здесь!"

"Если Петра Порошенко считают врагом, то Владимир Зеленский играет роль НЛО. Российские СМИ весьма снисходительны к комику, чьи шоу известны в России. Хотя Зеленский выразил твердую позицию в отношении Крыма и Донбасса, он представляется Москве более открытым для диалога, нежели уходящий президент. Еще он, похоже, готов обуздать политику "украинизации" публичного пространства, которую продвигает Порошенко, и более охотно изъясняется на русском языке, чем на украинском", - указывает Le Monde.

"С Порошенко Кремль больше не может продвинуться вперед после слишком большого количества конфликтов на всех фронтах, включая культурные и религиозные. С политической точки зрения, новая динамика может быть запущена лишь тогда, когда с уходом Порошенко в Киеве рухнет его система и будет перевернута страница конфронтации", - заявил Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам.

"Видеть то, как Порошенко оказался в затруднительном положении - это источник удовлетворения для российской власти, - считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", известный своей близостью к Кремлю. - Но если победит Зеленский, мы знаем, что им будет манипулировать украинская олигархия. Далее все будет зависеть от парламентских выборов осенью. На данный момент Москва не ждет ничего особенного".

"И пользуется случаем понаблюдать за шоу", - резюмирует Рюиссо.