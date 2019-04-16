"Это следовало понимать не иначе, как открытую угрозу", - как путинская Россия оказывала давление на президента ЕСПЧ

"Было бы лучше не принимать тогда Россию в Совет Европы", - заявил в разговоре со швейцарским изданием экс-президент Европейского суда по правам человека Луциус Вильдхабер. С судьей побеседовали журналисты Катрин Альдер и Даниэль Герни.

"Оглядываясь назад, я считаю, что в 1996 году Россию (пока) не стоило принимать в Совет Европы. (...) Россия была просто не готова, и об этом знали. С самого начала сразу начались трудности. Россия встревала в мельчайшие вопросы, вмешивалась на высшем уровне даже в назначение секретарей и показывала, что не уважает независимость суда. Однажды в моем офисе появился российский посол и по поручению Путина потребовал от меня дать указания судьям ЕСПЧ о том, какое именно решение им нужно принять в конкретном деле. Конечно, я со всей прямотой отказал. Я дал ему понять, что это абсолютно недопустимое вмешательство в независимость суда", - рассказал Вильдхабер.

"Посол предупредил меня, что он направит Москве отчет об этом визите - и с багровым лицом, не прощаясь, покинул мой офис. Это следовало понимать не иначе, как открытую угрозу", - заявил судья.

"Спустя несколько дней после визита посла в мой офис российское гостелевидение распространило информацию, в которой утверждалось, что ЕСПЧ и я якобы знали о запланированном чеченском теракте в Москве и держали это в тайне. Это была откровенная атака на надежность суда и мою репутацию", - подчеркнул собеседник издания.

"Я незамедлительно дал понять, что ЕСПЧ не потерпит таких методов, - добавил Вильдхабер. - ЕС, резко изложив свою позицию, встал на мою сторону и на сторону суда, после чего ситуация отчасти успокоилась. Но российский посол и позже намекал мне на то, что ситуация обострилась из-за моего "неповиновения" Путину и что я виноват. Этот инцидент показывает, как Россия относится к разделению властей. У меня мало сомнений в том, что российских судей также ставят на место, как пытались поставить меня".

"Во время поездки в Россию в 2006 году у меня развилось опасное для жизни стафилококковое отравление. Причина неизвестна. Поэтому нельзя полностью исключать, что бактерии появились благодаря третьей стороне, - указал Вильдхабер. - У меня нет подтверждений этому и я не утверждаю, что так было. Но полностью исключать этого нельзя. Я тогда думал о том, чтобы подключить к делу правоохранительные органы. Но это вряд ли принесло бы успех".

"Суд не может заставить какую-либо страну уважать ЕСПЧ и его независимость. У него нет возможности ввести санкции. По этой причине также было бы лучше не принимать Россию в Совет Европы в 1996 году. (...) Но когда Россия подала ходатайство о вступлении, это считалось большим успехом для Совета Европы. Там надеялись усмирить таким образом Россию и укрепить позиции судов в стране. С позиций сегодняшнего для это было неправильно. Как мы сегодня знаем, российские суды далеки от того, чтобы в щекотливых делах брать верх над правительством", - заявил собеседник издания.

Говоря о ситуации с демократией и основными правами человека в мире, Вильдхабер отметил: "В этом отношении Запад до недавнего времени был настроен оптимистично. Я тоже - по крайней мере, до определенной степени, - рассчитывал на то, что нашим правосудием мы сможем вдохновить страны за пределами Европы. (...) Хотя мы и добились некоторого прогресса, мы выполнили эту цель лишь частично. Сегодня я более не верю в то, что пример Европейской конвенции о правах человека и ЕСПЧ в ближайшем будущем будет играть большое значение за пределами Европы, Северной Америки и Австралии".

Обращаясь к теме "Брекзита", Вильдхабер, среди прочего, указал: "Идея европейской интеграции, на которую постоянно ссылается ЕС, родом из 1950-х годов. Она возникла под влиянием Второй мировой войны. Нельзя всерьез ожидать того, что в ней ничего не может поменяться спустя 60 лет. Европа поменялась, а ЕС на это не реагирует. Ему с самого начала, еще до референдума Кэмерона, нужно было предложить британцам больше, чем пару красивых слов. Тогда он этого не сделал, так же, как и потом. Поэтому за сегодняшнюю ситуацию он тоже несет ответственность".