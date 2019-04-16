Миф о здоровом питании

"Каждый знает, что такое здоровая еда: много овощей и фруктов, мало мяса и сахара. Но действительно ли благодаря такому питанию мы проживем дольше и оно спасет нас от рака и инфаркта?", - задается вопросом журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандшеттер.

"Этот вопрос был изучен в рамках исследования "Инициатива во имя здоровья женщины" (Women's Health Initiative, WHI). Исследователи изучили, среди прочего, влияние питания на сердечно-сосудистые заболевания, риск возникновения рака груди и кишечника, а также уровень смертности", - передает издание.

"На протяжении 8 лет в исследовании принимали участие почти 49 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Половина испытуемых проходила интенсивную поведенческую терапию касательно здорового питания. Пища, которой питались участницы данной группы, содержала мало жиров и была богата клетчаткой. Пять раз в день они ели овощи и фрукты, в то время как остальные не меняли свои пищевые привычки", - говорится в статье.

"Эффект оказался нулевым, контрольная и интервенционная группы не отличались в итоге ни по одному из критериев", - указывает журналист.

"Также и восхваляемая средиземноморская диета с большим содержанием овощей, рыбы и оливкового масла является лишь мифом, - отмечает издание. - На протяжении 4 лет испанские ученые наблюдали за пожилыми испытуемыми, фиксируя развитие у них диабета второго типа. Часть участников питалась, как обычно, часть следовала средиземноморской диете, главным источником жиров в которой было оливковое масло. В контрольной группе диабетом второго типа заболели 8,8% человек, в группе, в питании которой акцент делался на оливковом масле, таковых было 6,9%. Абсолютное снижение риска возникновения диабета составило таким образом 1,9% и оказалось крайне незначительным".

Получается, питание не оказывает никакого эффекта? Это не так. Несмотря на то, что в большинстве исследований, посвященных питанию, не делается выводов о причинах и следствии, они вполне позволяют сформулировать некоторые рекомендации по питанию, пишет журналист. В частности, доказано, что транс-жиры повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, и-за употребления колбасных изделий несколько растет риск возникновения рака кишечника, а чрезмерное употребление сахаросодержащих напитков приводит к увеличению риска развития диабета второго типа.

"Оптимального для всех питания не существует, но значение нездорового питания преуменьшается", - резюмирует имеющиеся на сегодняшний момент исследования Яна Мейкснер, эксперт отделения доказательной медицины из Дунайского университета Кремса.