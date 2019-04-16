Перегруженные Штаты Америки

"Количество мигрантов, стремящихся попасть в США, стремительно растет. Правительство Трампа говорит о кризисе, но не показывает, что оно собирается с ним делать", - пишет журналист швейцарского издания Хуберт Ветцель.

"Только в марте американские власти арестовали более 103 тыс. мигрантов на американо-мексиканской границе. В марте прошлого года это число составляло около 50 тыс. человек, в том же месяце 2017 года - и вовсе только 16 тыс. человек", - указывает автор статьи.

"Лагеря, где американские власти размещают этих людей, переполнены. "Сейчас мы переживаем чрезвычайную ситуацию, которая затрагивает всю сеть наших учреждений", - заявили в Погранично-таможенной службе США. На границе разворачивается "гуманитарный кризис, и этот кризис ухудшается", - передает издание.

"При это абсолютно открытым остается вопрос о том, что американское правительство собирается предпринять для борьбы с этим кризисом, - отмечает Ветцель. - С одной стороны, это связано с тем, что на верхушке ответственного министерства внутренней безопасности США царит вакуум. Неделю назад президент уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, с которой он никогда не находил взаимопонимания. Преемником Нильсен Трамп назвачил бывшего главу Погранично-таможенной службы Кевина Макалинана, однако его кандидатуру еще должен утвердить Сенат. К тому же не заняты руководящие посты в учреждениях, находящихся в подчинении министерства внутренней безопасности и занимающихся вопросами иммиграции и предоставления убежища".

"Усложняется ситуация и тем, что сам Трамп не представляет никакого курса, по крайней мере реалистичного. (...) Жесткое противодействие нелегальным иммигрантам было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Однако такими высокими, как сейчас, (...) цифры не были уже десять лет. (...) Борьбу с Конгрессом за деньги на строительство пропагандируемой им стены на границе с Мексикой президент проиграл. Сможет ли он каким-либо иным способом профинансировать строительство заграждения, неясно. Таким образом, Трамп находится под колоссальным давлением в связи с необходимостью взять ситуацию на границе под контроль", - говорится в статье.

"Его прежние идеи оказались малопригодным. Две недели назад президент был готов просто закрыть границу с Мексикой, что лишило бы мигрантов возможности подавать заявления о предоставлении убежища. Но это нанесло бы тяжелый удар и по многомиллиардной торговле между США и Мексикой. Под давлением своих советников Трамп сначала отступил от своего плана, (...) но теперь президент снова пишет в Twitter о том, что в случае крайней необходимости он закроет границу", - пишет издание.

"Еще более спорной является идея Трампа о размещении задержанных нелегальных мигрантов в городах, управляемых демократами. (...) Так Трамп хочет увеличить давление на демократов, заставив их согласовать ужесточение миграционного законодательства. Но, вероятно, транспортировка пограничными властями десятков тысяч людей и размещение их в определенных регионах по чисто политическим критериям, не будет ни практичным, ни законным", - заключает Tages-Anzeiger.