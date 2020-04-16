Некоторые кошки тоже не любят оставаться дома в одиночестве

"Упорно продолжает существовать ложное мнение о том, что кошки - настоящие одиночки и видят в своих хозяевах лишь тех, кто открывает для них консервные банки. Но все больше исследований доказывают, что у кошек вполне может формироваться глубокая привязанность к человеку и, соответственно, они страдают, когда их оставляют в одиночестве - об этом свидетельствует и новое исследование бразильских ученых, - сообщает немецкий журнал Focus. - Как пишут они в научном журнале PLOS ONE, почти у десятой части животных наблюдались поведенческие расстройства в отсутствие хозяев".

"Команда исследователей под руководством зоолога Даяны де Соузы Мачадо разработала анкету для сбора информации о животных и их хозяевах, определенном поведении кошек во время отсутствия хозяев и условиях их жизни. Всего в исследовании приняли участие 130 владельцев кошек: так как на одного животного заполнялась одна анкета, ученые смогли произвести статистический анализ 223 анкет", - говорится в публикации.

"Ученые выяснили: 30 из 223 кошек (13,5%) выполняли как минимум один из критериев, свидетельствующих о проблемах, связанных с расставанием с хозяином. Чаще всего сообщалось о деструктивном поведении животных в отсутствие хозяина (20 случаев), 19 кошек усиленно мяукали, когда оставались одни. 18 кошек справляли малую нужду мимо лотка, у 16 животных проявлялось депрессивно-апатичное состояние, 11 становились агрессивными, столько же животных проявляли тревожность, а 7 кошек справляли нужду в запрещенных местах".

"При этом поведенческие расстройства, вероятно, также связаны с окружающей обстановкой: так, отрицательно сказывалось то, что у кошек не было игрушек и/или в доме не было других животных", - отмечает издание.

Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что анализ основывается на данных владельцев кошек и они, например, могли растолковать обычное царапание поверхностей как расстройство в поведении животного. Тем не менее исследователи уверены: "Кошек можно рассматривать как социальных партнеров для их владельцев и наоборот", - передает Focus.