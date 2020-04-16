Женщины-лидеры лучше справляются с кризисом коронавируса? СМИ пытаются осмыслить это явление

"Ангела Меркель в Германии, Джасинда Ардерн в Новой Зеландии, Санна Марин в Финляндии... В период пандемии в их странах наблюдаются исключительно низкие показатели смертности, а также очень рано приняты меры по ограничению распространения коронавируса. До такой степени, что СМИ и пользователи интернета задаются вопросом: а может, женщинам-лидерам лучше удается противостоять кризису?" - задается вопросом Le Figaro.

"(...) На вопрос: "Что общего у стран, которые лучше всего справляются с коронавирусом?" ответ журнала Forbes звучит так: "Женщины-лидеры. (...) В статье, опубликованной в субботу, 11 апреля, The Guardian вносит нюансы: "Быть женщиной автоматически не означает для вас быть человеком, который лучше справляется с пандемией. Тем более это не всегда делает вас лучшим лидером; подобное предположение усиливает сексистскую и бесполезную идею о том, что женщине от рождения дается больше сострадания и она более склонна к сотрудничеству".

"(...) Действительно, если Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа на сегодняшний день зарегистрировали более 23 500 смертей, то Новая Зеландия во главе с премьер-министром Джасиндой Ардерн скорбит... всего о 9. Чтобы остановить эпидемию, глава правительства очень рано ввела полный карантин и закрытие границ, хотя на тот момент в стране было зарегистрировано только 6 случаев заражения, - говорится в статье. - Опять же, The Guardian приуменьшает значение такого результата: столь низкий уровень смертности "отчасти обусловлен географическим положением и размером" страны, а также ее небольшим населением в 5 млн человек. 17 марта женщина-политик объявила о запуске широкомасштабного экономического плана по предотвращению надвигающегося кризиса. В программе обозначались гарантии заработной платы, налоговые льготы, а также план спасения авиакомпаний, напоминает сайт Women's Agenda".

"В Германии канцлер Ангела Меркель очень быстро распознала кризис, с самого начала предупредив, что вирус может инфицировать до 70% ее сограждан, поясняет Forbes. "Это серьезно. Относитесь к этому так же серьезно", - заявила она немцам. Хотя в стране сегодня насчитывается 3200 смертей, лидеру удалось ограничить воздействие пандемии благодаря большому количеству реанимационных коек и массовому тестированию населения. Американский журнал продолжает, что быстрота реакции женщин-лидеров дала им определенное преимущество в борьбе с пандемией. Forbes высоко оценивает эффективность и "быстроту" Цай Инвэнь, президента Тайваня, в то время как CNN приписывает ей "один из лучших ответов" на кризис. Эта руководительница одной из первых реализовала 124 меры по борьбе с эпидемией, причем начиная с января. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, со своей стороны, предоставила всем своим согражданам возможность пройти бесплатное тестирование", - передает автор статьи.

"Отдельные женщины-политики приняли более оригинальные меры. 34-летняя Санна Марин, одна из самых молодых лидеров в мире и глава правительства Финляндии, призвала инфлюенсеров распространять информацию о продолжающейся пандемии. Некоторые женщины-лидеры без колебаний обратись к своим самым юным согражданам. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг организовала пресс-конференцию только для детей. Джасинда Ардерн в видео, выпущенном в начале апреля, предупредила маленьких новозеландцев, что Пасхальный кролик может не дойти до них в этом году", - передает журналистка.

"(...) Образцовое антикризисное управление со стороны некоторых политических лидеров-женщин достойно войти в историю", - резюмирует Le Figaro.