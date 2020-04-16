Берлин объявляет о робком снятии карантина

"(...) Осталось продержаться еще как минимум 18 дней. Карантинные меры, применяемые в Германии с 16 марта, продлеваются до 3 мая. Об этом на видеоконференции с главами всех федеральных земель Германии объявила Ангела Меркель. Власти призывают 83 млн немцев сохранять меры по социальному дистанцированию. Германия не вводила строгий карантин - за исключением Баварии и Саара - но требует, чтобы граждане оставались дома, за исключением выхода в магазин за покупками, прогулок или занятий спортом, при этом соблюдая дистанцию 1,5 м с любым другим человеком. Посещение родственников и туристические поездки запрещены. В этом контексте пограничный контроль, в частности, со Швейцарией, также продлевается до 4 мая", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Берлине Дельфина Нерболье.

"(...) Начиная со следующего понедельника вновь откроются торговые предприятия площадью менее 800 кв. метров при условии соблюдения строгих гигиенических мер. С 4 мая начнут работать парикмахерские и школы, но поэтапно. (...) Рестораны, кафе, гостиницы и культурные учреждения остаются закрытыми. Крупные культурные, политические и спортивные мероприятия также запрещены до 31 августа, как и религиозные службы. По поводу щекотливого вопроса о ношении масок мнения политических руководителей разделились. В конечном счете, ношение масок не является обязательным, но настоятельно рекомендуется в общественном транспорте и магазинах", - говорится в статье.

Канцлер приветствовала "хрупкую этапную победу" в борьбе с вирусом и высоко оценила усилия немцев. "Мы идем в правильном направлении, но у нас очень ограниченное пространство для маневра. Нам придется еще долго жить с этим вирусом", - напомнила она.

"(...) Для Ангелы Меркель, объявившей о том, что она покинет пост канцлера осенью 2021 года, управление этим кризисом имеет решающее значение и возвращает ее под свет софитов. После 15-летнего пребывания во главе страны и некоторой политической усталости, наблюдаемой в последние месяцы, канцлер вновь оказывается на неожиданной волне популярности. Согласно социологическому опросу ARD-Deutschland Trend, опубликованному 2 апреля, 64% немцев удовлетворены ее работой, что является самым высоким показателем с начала ее четвертого срока. (...) 63% немцев говорят, что они удовлетворены и даже очень довольны работой правительства во главе с христианскими демократами и социал-демократами. Речь идет об увеличении на 28 пунктов за один месяц", - пишет Le Temps.

"Можно говорить о возвращении большой коалиции", - подтверждает Тилман Майер, политолог из Боннского университета. "Это не чисто немецкая особенность - если во времена кризиса исполнительная власть работает хорошо, то она получает поощрение в глазах общественного мнения. В отношении канцлера, мы также являемся свидетелями своего рода "возврата на сцену", - добавляет политолог.