Тут отрицают, там запугивают: в Центральной Азии и на Кавказе каждая страна по-своему справляется с коронакризисом

"Туркменистан и Таджикистан по-прежнему утверждают, что коронавирус обошел их стороной. Все другие государства приняли отчасти строгие меры. При этом одна из стран действует успешнее остальных", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не говорит об эпидемии, отмечает журналист Маркус Акерет. "Официально подтвержденных случаев нет. Тем не менее, в стране все изменилось: полеты приостановлены, туркменов забирают на родину из-за границы, а в стране по факту действует своего рода карантин с ограниченной свободой передвижения - без объяснения причин. Это обострило и без того затруднительную ситуацию со снабжением. С точки зрения Бердымухамедова, жизнь идет своим чередом: в честь Всемирного дня здоровья он организовал массовый велопробег", - пишет издание.

"На южной периферии бывшего Советского Союза - в Центральной Азии и на Южном Кавказе - немногое отличается от других регионов мира: каждая страна ищет свой ответ на коронакризис; действия согласовываются между государствами лишь отчасти. Это связано с особенностями эпидемии, которая, хотя и не знает границ, проявляется в разных регионах в разное время. Свою роль, впрочем, играет и то, что регионально-политическое сотрудничество здесь и без того затруднено. Тем не менее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отличился телефонной дипломатией на региональном уровне. Узбекистан пытается сдержать эпидемию строгим ограничением передвижения, ослаблением экономической деятельности и непреклонно введенной обязанностью носить маски", - говорится в статье.

"Как в Туркменистане, официальных случаев заражения Covid-19 нет и в Таджикистане, есть только слухи о них. При этом среди прочего на карантин внезапно был закрыт госпиталь в одном провинциальном городе. Однако в обычной жизни почти нет ограничений. Проводятся празднования, школы открыты, работают базары. (...) Президент Эмомали Рахмон, авторитарно правящий бедной горной страной, ведет себя подозрительно пассивно для человека, который обычно задает тон. Так же, как его коллега в Белоруссии, он осуждает "панику", которую сеют вокруг вируса".

"Тем не менее по телевидению показывают правила соблюдения гигиены. Очень рано Таджикистан приостановил авиасообщение с Китаем и Ираном, а в конце марта и вовсе все международное авиасообщение с несколькими исключениями. Это сильный удар по туризму, который, несмотря на неудачи и пока недостаточно развитую инфраструктуру, сильно вырос в последние годы. Здесь на него, как и в других странах Центральной Азии и Южного Кавказа, возлагались большие надежды", - отмечает автор статьи.

"Коронакризис в целом ударяет в этом регионе по странам с тяжелыми условиями труда и правительствами, почти или совсем не имеющими резервов для компенсации экономических и социальных последствий, - указывает издание. - Так, Киргизия, где также было объявлено чрезвычайное положение и введен запрет на передвижение, стал первой страной, которая получила от Международного валютного фонда денежную помощь в размере 121 млн долларов для борьбы с кризисом".

"В Центральной Азии и на Южном Кавказе коронакризис стал "часом автократов" лишь отчасти. Об этом свидетельствует пассивность правителей Туркмении и Таджикистана. Скорее так можно сказать об Азербайджане и Казахстане. В обоих государствах действуют строжайшие во всем регионе ограничения. В Азербайджане в дополнение к уже введенному со второй половины марта карантину в начале апреля ввели получение электронных разрешений на выход из дома", - пишет издание.

В Казахстане выплата компенсации гражданам привела к беспорядкам, а из-за сообщений о них под давлением оказались блогеры и СМИ. "Коронакризис - это хорошая возможность для авторитарных политиков притеснять неугодные СМИ и запугивать гражданских активистов и оппозиционеров под предлогом распространения фейковой информации", - отмечает автор статьи.

"В Грузии власти быстро приняли меры после того, как появились первые случаи заболевания. Они закрыли границы для иностранцев, в конце марта были закрыты все рестораны, кафе и многие магазины. Но прежде всего в Грузии, как ни в одной другой стране региона, с самого начала удалось держать на низком уровне рост числа заражений и изолировать тех, кто контактировал с зараженными. (...) Хотя пока неясно, насколько хорошо будет функционировать стратегия по азиатскому примеру, правительство уже заслужило похвалу из-за границы и завоевало потерянное доверие внутри страны. Поэтому пока Грузия по праву является образцовой страной региона", - пишет Neue Zürcher Zeitung.