Во времена коронакризиса в Москве, кажется, происходят странные вещи, и неясно, состоится ли Парад Победы 9 мая

"Пандемия коронавируса жирно перечеркнула планы Путина сделать военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией апофеозом своего правления", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung публицист Соня Марголина.

"Спустя неделю после того, как президент Путин объявил "коронавирусные каникулы", патриарх Кирилл проехал по Москве с иконой Богоматери "Умиление" и кортежем с мигалками и помолился об изгнании злого духа. В тот же день тысячи солдат и офицеров готовились на полигоне в Алабино вблизи города к генеральной репетиции военного парада ко Дню Победы, который должен пройти 9 мая на Красной площади. При этом они стояли плечом к плечу и были без защитных масок", - повествует автор статьи.

"На следующий день двумя полицейскими был задержан житель Москвы по имени Иисус Воробьев, который выгуливал на Патриарших прудах в центре Москвы своего пса Платона. Он нарушил запрет гулять в этом месте, утверждали полицейские. (...) До двух часов ночи Иисус оставался в полицейском участке, дежурного сотрудника которого звали Берлюс, и затем был отпущен до судебного заседания. (...) Не в последнюю очередь из-за внимания общественности, которое привлек этот случай, Иисуса Воробьева приговорили лишь к выплате денежного штрафа в размере 1 тыс. рублей".

"Соль этой истории: вряд ли найдется россиянин, которому этот крайне комичный случай сразу не напомнил бы о подозрительном персонаже по имени Воланд и его проделках в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Место действия - сатана впервые появляется как раз в этом московском парке, - имена главных героев, абсурдность происходящего: все выглядит так, будто бы Воланд, "специалист по черной магии" и "историк", который якобы лично знал настоящего Иисуса, спустя почти столетие снова нанес визит в Москву", - отмечает Марголина.

"Становится действительно все больше признаков того, что в городе уже давно происходят необъяснимые вещи. Так, в особенно хорошо охраняемой части Кремля произошла "интересная история", которая до сих пор остается неясной. 20 марта с постамента у Исторического музея сняли бронзовый памятник маршалу Георгию Жукову, распилили его и увезли, а на его место поставили другую статую Жукова".

"В московском департаменте культурного наследия никто не смог объяснить, откуда взялся новый памятник. Службе BBC, занимавшейся этим вопросом, не удалось найти официальный документ о демонтаже и реставрации памятника. Журналистов лишь уверили в том, что новый памятник установлен лишь временно и будет снова демонтирован после завершения реставрации оригинала. Но на следующий день с постамента исчез и новый Жуков", - говорится в статье.

"Сын покойного скульптора Вячеслава Клыкова предполагает, что за всем скрывается сомнительная группа людей, которая уже с 2011 года ведет борьбу с памятником и в 2015 году направляла запрос в городскую Думу, который однако остался без ответа. Теперь, жалуется наследник скульптора, этим людям удалось избавиться от памятника в тени коронавируса".

"Больше, чем просто головную боль, доставляет Кремлю главный юбилей этого года, 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. (...) Военный парад во время чумы - лучшего развлечения не мог бы придумать ни один "специалист по черной магии", - отмечает автор статьи.

"Парад Победы 9 мая должен был обозначить триумф великой державы, которая хочет вновь занять место среди глобальных игроков, закрепить победу в Великой Отечественной войне как основополагающий миф России и политическую поддержку режима. Но теперь этот план срывает незваный гость. Слишком сильна символика болезни, слишком тягостны ограничения свободы для всех в городе, слишком реален финансовый крах, который наступит после, - указывает Марголиа. - " И, в самом деле, - поучал Воланд пролетарских писак на Патриарших прудах, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... и вот ваше управление закончилось!".

(...)