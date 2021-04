16 апреля 2021 г. Адам Ронсли, Спенсер Экермен и Асавин Суэбсенг | The Daily Beast Разведка США отходит от утверждения, что русские назначали вознаграждения за американских военных "Это была сенсационная история о возвращении России к имперской "Великой игре" в Афганистане. Кремль рассеивал деньги по давним полям боя в Центральной Азии, чтобы боевики убивали оставшиеся силы США. Это спровоцировало массовое возмущение демократов (...) российской марионеткой-изменником в Белом доме, чье восхищение Владимиром Путиным поставило под угрозу американские войска. Но в четверг администрация Байдена объявила, что в итоге степень уверенности американской разведки в этой истории - от низкой до умеренной. В переводе с жаргона шпионского мира это означает, что разведывательные агентства сочли, что эта история в лучшем случае не доказана - а, возможно, и не соответствует действительности", - пишет The Daily Beast. "Разведывательное сообщество Соединенных Штатов оценивает с низкой или средней степенью уверенности, что представители российской разведки стремились поощрять атаки "Талибана"* на американский и коалиционный персонал в Афганистане в 2019 году и, возможно, раньше", - заявил высокопоставленный чиновник администрации. (...) "Примечательно, что в четверг команда Байдена объявила о ряде санкций. Но эти санкции, нацеленные на российский рынок суверенного долга, обусловлены только вмешательством России в выборы 2020 года и ее предполагаемой ролью в кибершпионаже SolarWinds. (...)", - отмечается в статье. "Согласно чиновникам в четверг, сообщения о предполагаемых "вознаграждениях" звучали в "информации от задержанных", что наводит на мысль о том, что кто-то сказал их афганским тюремщикам, связанным с США, то, что, по его мнению, необходимо для того, чтобы выйти на свободу. В частности, вышеупомянутый чиновник привел "информацию и доказательства связи с криминальными агентами в Афганистане и элементами российского правительства" в качестве источников для составления оценки разведывательного сообщества", - говорится в статье. "Общеизвестно, что без дополнительных подтверждений такая отчетность ненадежна. Информация от задержанного - человека, известного как Ибн Шейх аль-Либи, полученная под пытками, (...) подкрепила заявление администрации Буша, использованное для вторжения в Ирак, о том, что Саддам Хусейн обучает "Аль-Каиду"* изготовлению отравляющего газа", - пишут авторы публикации. (...) "На вопрос, назначала ли Москва вознаграждения за американских военных в Афганистане, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге для прессы в четверг, что администрация Байдена "считает, что эти сообщения являются достаточным поводом для беспокойства, чтобы мы захотели, чтобы наше разведывательное сообщество рассмотрело это сообщение в рамках этой общей оценки". Псаки подтвердила степень доверия разведывательного сообщества к возможным российским вознаграждениям от низкой до умеренной в его оценке, но подчеркнула, что в отдельной оценке американская разведка высказывает "высокую уверенность" к информации о том, что сотрудники российской военной разведки "управляют взаимодействием с отдельными лицами в афганских криминальных сетях" и что "участие этого ... подразделения согласуется с обнадеживающими атаками России на персонал США и коалиции в Афганистане". "Я не удивлен, что рассмотрение привело к туманному определению степени уверенности от низкой до умеренной. Хотя очевидно, что Россия и другие противники оказывали помощь своим посредникам в Афганистане, определение типа и объема такой помощи с большой конкретностью было постоянной проблемой", - заявил The Daily Beast Джейсон Кэмпбелл, сотрудник по вопросам политики в Афганистане в Пентагоне при Бараке Обаме. "С самого начала были причины сомневаться в этой истории. Мало того, что в первоначальных рассказах подчеркивалось, что они основаны на информации от задержанных, но и эти вознаграждения представляют собой качественный сдвиг в недавних взаимодействиях России с афганскими повстанцами. Российских агентов уже давно подозревают в переводе денег различным афганским боевикам: опальный бывший чиновник "Талибана"* сообщил The Daily Beast, что Россия давала им деньги в течение многих лет. Но русских не подозревали в прямом спонсировании атак на военных США - эскалации, которая чревата угрозой конфронтации с вооруженными силами США, и произошедшей спустя много времени после того, как это могло быть важным фактором в войне". "Кроме того, по мнению генерала Фрэнка Маккензи, высокопоставленного американского генерала, специализирующегося на делах Ближнего Востока и Южной Азии, как представляется, не было никакой "причинной связи" с какими-либо фактическими смертями в США. Прошлым летом бывшие американские дипломаты и сотрудники разведки рассказали The Daily Beast, что они скептически относятся к рассказам о вознаграждениях. Один отставной дипломат подозревал, что "кто-то слил эту информацию, чтобы замедлить вывод войск". "Главная причина поверить в эту историю была мало обсуждаемой: ЦРУ действительно финансировало афганских повстанцев для уничтожения российских войск во время советской оккупации Афганистана в 1980-х годах", - напоминает The Daily Beast. (...) "В сентябре Маккензи заявил, что разведданные остались неподтвержденными. "Это просто не было доказано с достаточной степенью уверенности, которая меня устраивает", - заявил он NBC News. "В недели после появления неподтвержденной разведывательной информации о российских вознаграждениях, впервые обнародованной в The New York Times прошлым летом, тогдашний президент Трамп неоднократно требовал на закрытых заседаниях, чтобы был найден тот, кто слил эту информацию, наказан или даже "заключен в тюрьму", согласно источникам и бывшим чиновникам администрации, знакомым с тем, что происходило в то время. (...) На различных встречах в Белом доме и в частных беседах, последовавших тем летом, Трамп продолжал размышлять о том, как и почему это могло попасть в СМИ, сообщили три человека, знакомых с этим вопросом. Иногда он говорил, что, по его мнению, это сделали официальные лица, которые хотели, чтобы на выборах 2020 года победил Джо Байден, или которые хотели остаться и воевать в Афганистане "вечно". Он потребовал узнать, кто из ЦРУ или в разведывательном сообществе мог так поступить с ним. По крайней мере, один раз тем летом Трамп упомянул, что слышал, что эта разведывательная информация могла быть "полностью фальшивой" или сфабрикованной, потому что она могла быть получена из источников, которые не знали, о чем они говорят, придумывая дикие сказки или говоря после того, как кто-то "отдубасил их". (...) "(...) Демократы воспользовались этой историей, появившейся в преддверии выборов. Тогдашний кандидат Байден назвал это "ужасающим откровением", если это окажется правдой. Высокопоставленный демократ в Комитете Сената по иностранным делам Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) предложил к рассмотрению санкции в отношении России за предполагаемые вознаграждения. Демократы в Конгрессе заявили, что были недостаточно проинформированы по этому вопросу, который Белый дом Трампа назвал "фальшивкой", и предположили, что происходит сокрытие. Когда сам Трамп заявил, что не был проинформирован об этой истории, председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заметил: "Проблема в том, что они не могут говорить президенту то, что он не хочет слышать, когда речь идет о Владимире Путине и России?" "В июне лидер большинства Палаты представителей Стени Хойер добавил: "Я думаю, что мы узнали точку зрения Белого дома, теперь нам нужно знать точку зрения разведки". Теперь он ее знает", - заключает издание. *Эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The Daily Beast