Перед лицом российской угрозы президент Украины Зеленский обращается за помощью к Европе

"Принятый в эту пятницу в Париже президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro говорит о том, что его страна, столкнувшаяся с агрессией со стороны России, "не может бесконечно оставаться в зале ожидания ЕС и НАТО".

"(...) Я считаю, что европейская политика в отношении Украины должна быть на 100% ясной. Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членом европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перестать говорить и пора принимать решения. Эммануэль Макрон очень помог Украине, особенно с санкциями против России. Как Шарль Мишель, а также Ангела Меркель. Но переговоры должны происходить и по вопросам безопасности. Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Наша страна понесла много человеческих жертв. Мы не можем бесконечно оставаться в зале ожидания ЕС и НАТО. Украина давно заслужила выйти из него. Пришло время ускорить темпы, пригласить нас присоединиться к ЕС и НАТО, потому что мы не хотим быть вынужденными это вымаливать", - призывает Владимир Зеленский.

"(...) Если честно, то мне бы хотелось иметь с Эммануэлем Макроном гораздо лучшие отношения, чем те, которые он поддерживает с другими лидерами, такими как Владимир Путин! Особенно в данный момент, когда Украина, которая пострадала от жестокой агрессии со стороны России, остро нуждается в европейской поддержке. Я понимаю, что Эммануэль Макрон хочет иметь хорошие отношения с Россией, но он должен понимать мою позицию", - указывает он.

"(...) В Донбассе русские хотят показать нам, что мы должны бояться. Они пытаются нас спровоцировать. Они усиливают снайперский огонь с оккупированных территорий, чтобы заставить нас отреагировать. Они оказывают политическое, военное и психологическое давление. Они стреляют и надеются, что мы ответим, - утверждает Зеленский. - Они стараются заставить нас атаковать. Но мы не доставим им такой радости. Риторика, исходящая из Кремля, тоже опасна. Окружение Владимира Путина утверждает, что Россия готова защищать российских граждан. Но ведь граждане России есть во всем мире! Нельзя все основывать на гражданстве людей! В Кремниевой долине, например, большая часть сотрудников - иностранцы. Они индийцы, британцы, русские... Американцы там уже не представляют большинство! И что же, страны этих граждан должны развертывать свою армию для их защиты? Такой дискурс чрезвычайно опасен, потому что в Донбассе, как и в Крыму, Москва раздает жителям паспорта, чтобы сделать их гражданами России, а затем заявляет, что военные будут их защищать...".

"(...) С момента прихода Джо Байдена все на планете напрягли мускулы. Лично я не хочу, чтобы это было в ущерб Украине. Дело в том, что каждый раз, когда Соединенные Штаты приближаются к нам, каждый раз, когда Украина налаживает новые экономические отношения за границей, каждый раз, когда встает вопрос о НАТО, русские активно реагируют. Они не хотят, чтобы Украина была независимой и сильной. Лично я считаю это их слабым местом. В жизни есть две категории людей. Те, кто радуется успехам других, и те, кто о них сожалеет. С момента обретения независимости Россия никогда не могла перенести успехи Украины", - утверждает собеседник издания.

"(...) Я не могу залезть к Путину в голову! Я не знаю наверняка, чего он хочет. Или, вернее, я думаю, что знаю, чего хочет Путин, но я не буду об этом говорить, чтобы не доводить его до предела... потому что всегда есть надежда, 1% шанс, что он передумает. Но точно известно то, что мы не отдадим ни пяди земли Донбасса, потому что она принадлежит нам. Чего бы это ни стоило", - заявляетон.

"(...) По поводу нормандского формата я думаю, что Эммануэль Макрон способен поддерживать его на искусственном дыхании. Но, честно говоря, он зашел в тупик. Какая-то часть тела не хочет двигаться: Россия все блокирует. Опять же, имеет значение только один вопрос: хочет Россия закончить войну или нет? Владимир Путин должен на это ответить", - резюмирует Владимир Зеленский.