Ученые создали первые гибридные эмбрионы человека и обезьяны

"(...) Две команды ученых, одна французская, другая китайско-американская, сумели создать гибридные эмбрионы обезьяны и человека. Они вводили человеческие клетки в эмбрионы обезьян, которые затем культивировали в лаборатории в течение 3 дней (так делала французская команда) или от 10 до 19 дней (так делала китайско-американская команда). Однако в первом исследовании, опубликованном 12 января в журнале Stem Cell Reports, уровни человеческих клеток, внедренных в эмбрионы обезьян, оставались очень низкими. Скромными они были и во втором исследовании, опубликованном 15 апреля в журнале Cell", - пишет Le Monde.

"В исследованиях поднимается ряд вопросов, в частности, об ожидаемых преимуществах и рисках, что перекликается с текущим пересмотром закона о биоэтике во Франции. Статья 17 законопроекта направлена на регулирование химерных зародышей. Это один из спорных вопросов: если Национальное собрание Франции хочет разрешить внедрение человеческих клеток в эмбрион животного, то Сенат решительно возражает против этого", - говорится в статье.

"(...) Такие исследования не предназначены для того, чтобы делать все, что угодно. Мы хорошо осведомлены об их биомедицинских, а также этических целях и задачах", - уверяет Пьер Саватье из Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) в Лионе, который координировал французское исследование. Если бы пресловутая статья 17 была оставлена без изменения, то разрешалось бы внедрение человеческих клеток в эмбрион или живой организм животного. С другой стороны, "мы все согласны запретить обратную парадигму, которая заключалась бы во внедрении клеток животных в эмбрион человека", - настаивает исследователь.

"(...) Слово "химера" может напугать. Оно вызывает ассоциации с фантастическим существом с телом льва, головой козла и хвостом змеи. Но для исследователей химера является "биологической сущностью, созданной людьми, в которой намеренно смешаны два типа клеток, несущих разные геномы", - уточняет Пьер Саватье.

"На самом деле, химеры животных и человека были в центре биомедицинских исследований на протяжении десятилетий, и никого это не смущало. Например, исследователи вводят мышам опухолевые клетки человека, чтобы изучить биологию рака и эффективность новых методов лечения", - указывает автор статьи.

"(...) Два новых исследования описывают первые когда-либо полученные химерные эмбрионы обезьяны и человека. Обе команды использовали "индуцированные плюрипотентные стволовые клетки" (iPS-клетки). Проще говоря, это клетки, произведенные в лаборатории из клеток зрелой кожи. Они были генетически перепрограммированы, чтобы вернуться в очень незрелое, неспециализированное состояние. Тогда у них появлялся потенциал для того, чтобы превратиться в любую специализированную клетку человеческого тела. Это перепрограммирование принесло его изобретателю, японцу Шинья Яманака, Нобелевскую премию по медицине в 2012 году", - напоминает издание.

"Эти iPS-клетки часто сравнивают с реальными эмбриональными стволовыми клетками человека (ES-клетками), полученными из человеческих эмбрионов 5-дневного возраста. И iPS, и ES являются "плюрипотентными" клетками: они могут дифференцироваться в любой ткани тела", - указывает Le Monde.

"Они похожи, но не совсем одинаковы", - отмечает Фрэнк Йейтс, руководитель лаборатории Cell Techs.

"С законодательной точки зрения такое различие имеет решающее значение. "ES-клетки требуют разрушения человеческого эмбриона. И вполне нормально то, что они усиленно контролируются", - подчеркивает Фрэнк Йейтс. Действующий закон о биоэтике был принят в 2011 году. "Он однозначно запрещает вводить животные клетки в человеческий эмбрион, - объясняет Пьер Саватье. - И, возможно, запрещает - нет единого мнения среди юристов - вводить ЕS-клетки в эмбрион животного". Но это не касается iPS-клеток, поэтому разрешено то, что не запрещено", - комментирует автор публикации.

"(...) Исследование, опубликованное в Cell, в соавторстве с Хуаном Карлосом Изписуа Бельмонте, показывает более высокие показатели химеризма обезьяны и человека. В этой работе использовалась методика, описанная в 2019 году китайскими учеными: она позволяет выращивать эмбрионы макак в течение 19 дней после оплодотворения. На этой стадии развития у приматов начитает образовываться невральная пластинка - но это еще очень далеко от функционирующей нервной системы", - пишет LeMonde.

"Исследователи ввели 25 человеческих стволовых клеток (iPS-клеток) 132 6-дневным эмбрионам макак. Результаты: на 9-й день более половины эмбрионов были химерными; на 13 день химерными все еще была треть из них. Затем количество выживших эмбрионов упало: на 19 день их было всего три. Кроме того, "количество человеческих клеток не превышает 5-7% клеток химерного эмбриона", - отмечает Пьер Саватье.

"Исследователи начали определять сигналы диалога, происходящего между клетками двух видов. Эксперименты проводились в Китае; Институт Солка провел биоинформатический анализ. "Цель Бельмонте состоит в том, чтобы выяснить, почему не получается произвести человеческую поджелудочную железу у свиней, это святой Грааль регенеративной медицины", - указывает Эрве Чнайвейс, президент комитета по этике INSERM.

"В Le Monde от 9 марта 2021 года группа исследователей (включая Пьера Саватье и Фрэнка Йейтса) перечислила краткосрочные или среднесрочные результаты изучения химерных эмбрионов. Эти исследования должны помочь "расшифровать механизмы эмбрионального развития без "избыточного" использования человеческих эмбрионов в медицинских целях, путем усовершенствования технологий ВРТ [вспомогательной репродукции]; (...); изучать токсичность химических соединений или новых терапевтических молекул для клеток человека в живом организме; в долгосрочной перспективе производить ткани и органы человека для трансплантации. И в заключение: "Новый закон о биоэтике должен их регулировать, но не запрещать".

"(...) По мнению Пьера Саватье, необходимо следить за тем, чтобы ни одна человеческая клетка в эмбрионе животного не дифференцировалась в гаметы (половые клетки). Отсюда "три красные линии, которые нельзя пересекать": вклад человеческих стволовых клеток в формирование мозга, гамет или внешний вид животных. Три таких подводных камня специалист по биоэтике Стэнфордского университета Генри Грили резюмирует словами "Мозг, половые органы и красота".

"(...) На сегодняшний день "нет серьезных моральных оснований для запрета трансплантации человеческих клеток в эмбрион животного, - считает Эрве Чнайвейс. - Сенаторы создают серьезную путаницу, желая запретить эти исследовательские химеры. Речь идет о фундаментальных исследованиях, направленных на понимание условий развития и дифференцировки клеток человека. Они не имеют ничего общего с законом о биоэтике, который регулирует исследования эмбриона человека и вспомогательные репродуктивные технологии для появления будущих человеческих детей. В последнем контексте действительно законно запрещать любое добавление клеток животных".