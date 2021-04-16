Русские активисты организовали протестный лагерь у Бранденбургских ворот

"Целый месяц противники Путина намерены протестовать у Бранденбургских ворот. Группа вызывает сильную неприязнь - не только у российских СМИ, но и у прохожих", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Дарья Дадли взяла месяц отпуска, чтобы протестовать против путинского правительства у Бранденбургских ворот. В этот апрельский вечер хрупкая 31-летняя девушка стоит перед белым павильоном в теплой куртке с кофе в руке и спорит с одним из прохожих. "Германия должна переосмыслить свое отношение к России", - считает она".

"Дадли - юрист (...). В минувшие выходные она и активисты русскоязычной диаспоры организовали так называемый "Лагерь демократии" напротив Бранденбургских ворот. Они планируют находиться там в течение месяца, круглые сутки. "Мы не хотим, чтобы Путина и Россию отождествляли", - говорит Дадли".

"Лагерь задуман как место встречи, где можно будет обсудить многочисленные политические, а также социальные конфликты, которые на протяжении многих лет накладывают отпечаток на постсоветское пространство. Тема этой пятницы: "Арестован в России - и до сих пор жив?". Во второй половине дня экономист Владимир Переверзин должен прочесть здесь отрывки из своей книги о семилетнем заключении в российской исправительной колонии", - передает журналистка Ребекка Барт.

"Планируется, что каждый день протеста, который продлится месяц, будет проходить под новым лозунгом, и на повестке дня стоят также такие темы, как домашнее насилие", - говорится в статье.

"Положение многих критиков российского правительства в последние годы ухудшилось, о чем свидетельствует 21 плакат, который протестующие выставили у своего лагеря. На них изображены фотографии отравленных или убитых журналистов и активистов, например, застреленной в 2009 году правозащитницы Натальи Эстемировой. Или журналистки Анны Политковской, застреленной в 2006 году. Здесь также есть фотографии активиста Верзилова, политиков Кара-Мурзы, Немцова, Навального".

"Список критиков путинского режима, которые подверглись нападениям или были убиты, длинный, и протестующие у Бранденбургских ворот уверены, что российское правительство причастно к этим делам", - отмечает издание.

"Но их требования направлены не в адрес Путина, а в адрес немецкого правительства, - указывает Der Tagesspiegel. - По словам организаторов, российское правительство намеренно дестабилизирует демократию в Европе с помощью пропаганды и кибератак, а немецкое правительство предпринимает слишком мало мер, чтобы противостоять этому. Так, Германия должна лишить лицензии российский государственный канал RT, требует Дадли".

"Хотя протест под лозунгом "Остановить путинский террор" пока невелик, группе протестующих уже удалось попасть в России в выпуски новостей государственных телеканалов. "Фестивалем ненависти к России" назвала эту акцию одна из телеведущих".

"Одна женщина останавливается перед палаткой и рассматривает выставленные на обозрение фотографии, - повествует издание. - "Здорово, - говорит она по-русски. - В России подобное, к сожалению, уже невозможно".

"Впрочем, акция нравится не всем. Пожилой мужчина останавливается на велосипеде и ругается по-русски: "Зачем вы это делаете? Фашисты! Предатели!" Далее следует целый залп злобных ругательств, но Дадли сохраняет спокойствие. По ее словам, уже часто бывало так, что люди опрокидывали выставленные фотографии и оскорбляли активистов, происходили также драки и поступали угрозы убийством", - говорится в статье.

"По данным Управления статистики Берлин-Бранденбург, в столице проживает более 27 тыс. людей с российским гражданством. Но русскоязычное сообщество гораздо больше, и в нем, как минимум с начала украинского конфликта в 2014 году, наблюдается глубокий раскол".

"Большое недоверие друг к другу имеется и между критиками Путина. Они, по словам Дадли, обвиняют друг друга шпионаже или работе на Кремль", - передает издание.

"Но Дарья Дадли и ее соратники не собираются сдаваться. "Речь идет о том, чтобы дать понять, что Россия - это больше, чем Путин". "Но важно также и показать, что россияне, борющиеся за свободу в России, не одиноки", - заявил депутат Европарламента Сергей Лагодинский на открытии акции протеста в минувшие выходные".

"Активисты с тревогой наблюдают за состоянием здоровья заключенного оппозиционера Алексея Навального, который объявил голодовку в начале апреля в попытке добиться лечения. Навальный плохо выглядит и с момента заключения уже потерял 14 килограммов, рассказала изданию Der Spiegel его адвокат".

Дадли и соорганизатор акции Дмитрий Баграш не являются сторонниками этого политика, тем не менее оппозиционер должен быть допущен к выборам - но для начала свободные выборы вообще должны состояться, говорит Дадли. "Для многих в лагере дело Навального стало последней каплей в серии безнаказанных атак на критиков режима. "Немцы не могут игнорировать опасность, исходящую от российского правительства", - считает Баграш. За это убеждение он готов мерзнуть у Бранденбургских ворот каждый день", - пишет Der Tagesspiegel.