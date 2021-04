16 апреля 2021 г. Кэтрин Филп | The Times Российские шпионы атаковали британскую демократию, утверждает министр иностранных дел Великобритании "Британия обвинила Службу внешней разведки России в проведении серии кибератак на Запад и попытке повлиять на демократические выборы", - передает The Times. Это заявление было сделано после того, как президент США Байден ввел беспрецедентные санкции против России в ответ на кибератаки, вмешательство в выборы и назначение наград за головы американских солдат в Афганистане. Байден также объявил о высылке десяти российских дипломатов, которые считаются агентами разведки, и о санкциях в отношении 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы, говорится в статье. "Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и Национальный центр кибербезопасности (NCSC) сошлись во мнении, что "весьма вероятно", что шпионское агентство России, СВР, несет ответственность за так называемые взломы SolarWinds и вмешательство в выборы", - говорится в статье. "Мы видим, что Россия делает для подрыва наших демократий, - заявил Доминик Рааб, министр иностранных дел. - Великобритания и США указывают на злонамеренное поведение России, чтобы наши международные партнеры и компании дома могли лучше защищаться и подготовиться к подобным действиям". "Великобритания продолжит работать с союзниками, чтобы выявлять злонамеренное поведение России там, где мы это видим", - добавил он. "В NCSC заявили, что общее влияние атаки СВР на Великобританию является "низким", но заявили, что они выявили "небольшое однозначное число" организаций государственного сектора, которые были атакованы через уязвимости SolarWinds", - отмечается в публикации. (...) Источник: The Times