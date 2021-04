16 апреля 2021 г. Редакция | The Washington Post Байден вводит санкции в отношении России - но смягчает удары. Это не сдержит Путина "Президент США Байден пообещал положить конец непростительному отказу бывшего президента Дональда Трампа привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США, взлом государственных учреждений и, вполне возможно, спонсирование атак на американских солдат и дипломатов", - пишет газета The Washington Post в редакционной статье, напоминая о введении Байденом санкций в отношении России. "(...) Но он не затронул основы власти Владимира Путина, а значит, и сделал меньше, чем мог бы, чтобы сдержать злонамеренные действия Путина", - полагает газета. "(...) Удары были смягчены. Банкам США запретили покупать российские долговые обязательства, номинированные в рублях, но только на первичном рынке; другие международные инвесторы, скорее всего, по-прежнему будут покупать российские облигации, зная, что они могут быть перепроданы американским институтам. Были выделены шесть российских киберфирм, каждая из которых имеет тесные связи с военными или с разведывательными службами. Но российские энергетические и минеральные компании, которые приносят стране большую часть иностранных доходов, остались нетронутыми, равно как и несколько десятков олигархов, которые поддерживают режим и управляют личным богатством Путина", - констатирует издание. "Администрация никак не отреагировала на самые серьезные обвинения в адрес России: что она выплачивала награды за убийство американских солдат в Афганистане и спонсировала таинственные атаки, в результате которых серьезно пострадали американские дипломаты и шпионы в Москве, Гаване и Китае. (...)", - отмечается в статье. "Чиновники Белого дома заявили, что этот пакет мер был тщательно откалиброван в надежде, что администрация Байдена все еще сможет побудить Путина к сотрудничеству в некоторых областях. (...) Но умеренность США проявляется в тот момент, когда Путин действует более воинственно, чем когда-либо. (...)", - говорится в публикации. "Возможно, Путин отреагирует на относительную сдержанность Байдена своей собственной. Если он отведет войска от Украины и освободит главного оппонента Путина Алексея Навального, как призывали Соединенные Штаты и их союзники, об инициативе администрации будут судить как об успешной. Если российский лидер отметет эти меры, которые не влияют на его основу власти, и продолжит попытки подорвать экономику, политическую систему и альянсы США, администрации Байдена придется быть готовой к новым санкциям - таким, которые скорее кусают, чем лают", - пишет редакция издания. Источник: The Washington Post