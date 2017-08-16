Оратор на митинге в Шарлотсвилле (когда-то выпивший кровь козла) будет баллотироваться в Сенат

Один из выступавших на мероприятии сторонников идеологии превосходства белых в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), состоявшемся в прошлые выходные, объявил во вторник, что он баллотируется в Сенат США как республиканец, сообщает BuzzFeed. Огастас Сол Инвиктус, мужчина из Флориды, чье настоящее имя, по сообщениям, - Остин Гиллеспи, объявил о своем выдвижении во второй раз в Сенат в ходе прямого эфира в соцсетях. "В своем объявлении Инвиктус защищал митинг, который закончился смертью в субботу, обвинив в насилии либералов, протестовавших против этого мероприятия", - передает журналистка Лиссандра Вилла.

Инвиктус баллотировался в Сенат в 2016 году как кандидат-либертарианец, борясь за место сенатора Марко Рубио, и проиграл праймериз Либертарианской партии, набрав немногим более тысячи голосов.

"Тогда Инвиктус попал в заголовки СМИ из-за своего заявления, что он прошел пешком от центральной части Флориды до пустыни Мохаве, чтобы поститься и молиться, - говорится в статье. - При этом он заявил, что убил козла и выпил его кровь в рамках языческого ритуала"

"Я принес животное в жертву богу пустыни... Да, я выпил кровь козла", - приводит автор заявление Инвиктуса со ссылкой на статью в газете Orlando Sentinel за 2015 год.

Согласно странице этого человека в Facebook, Инвиктус живет в Орландо и работает адвокатом, сообщает журналистка. Он значится как издатель The Revolutionary Conservative - сайта, который заявляет своей целью написание комментариев в "защиту Запада, начиная с восстановления Американской республики".

На сайте Федеральной избирательной комиссии США нет никаких документов о каких-либо заявках Инвиктуса в 2017 году - этот шаг ему нужно было бы предпринять, чтобы сделать свою кандидатуру официальной и начать собирать деньги на кампанию, информирует издание.

Сенатор Билл Нельсон будет защищать место Демократической партии в штате, где Дональд Трамп победил с небольшим перевесом на выборах 2016 года, говорится в завершение.