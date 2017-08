16 августа 2017 г. Кэтрин Хилл, Катрина Мэнсон | Financial Times И США, и Северная Корея поворачиваются к России в поиске посредника "Администрация Трампа разочарована нежеланием Китая, на который приходится 90% северокорейской торговли, использовать свое влияние, чтобы надавить на Ким Чен Ына, несмотря на то, что Пекин поддержал новый раунд санкций ООН в этом месяце, - сообщают Кэтрин Хилл и Катрина Мэнсон в Financial Times. - Хотя отношения между США и Россией плохи, Вашингтон начал приглядываться к Москве с точки зрения ее способности оказать влияние на Пхеньян". "Можно увидеть, как США тестируют доступ России к Северной Корее и возможности российского влияния на нее, - сказал один западный дипломат. - В марте-апреле [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон испытывал доступ и влияние Китая, а теперь испытываются эти возможности России". Авторы статьи напоминают, что в текущем месяце Тиллерсон упомянул Китай и Россию вместе как страны, у которых есть "очень хорошие открытые каналы коммуникации" с Пхеньяном. "Надеюсь, что они смогут использовать свое влияние - а я думаю, что у них есть влияние на этот режим, - чтобы убедить его начать диалог", - заявил Тиллерсон. "США ждут, будет ли положительный ответ от Пхеньяна, а также выясняют, насколько велико влияние России с точки зрения возможности привести Северную Корею за стол переговоров", - сказал вышеупомянутый неназванный дипломат. "Однако американские ожидания, что Россия сможет стать ключевым игроком в улаживании этого кризиса, вызывают скепсис в Москве, - говорится в статье. - По словам российских экспертов, поддержка Россией, наряду с Китаем, последних санкций, наложенных на Северную Корею Совбезом ООН, подорвала то немногое влияние на бывшего союзника, какое оставалось у Москвы". Журналистки поясняют, что 17 лет назад Россия заключила с Северной Кореей договор о дружбе без положения об оказании Пхеньяну поддержки в случае военного нападения - взамен советско-северокорейского договора о союзе, в котором это положение было. "Северная Корея давно умерила свои ожидания в отношении нас. По крайней мере, они не будут обвинять нас или делать мишенью сердитой риторики, - сказал Андрей Сухинин, бывший посол России в Пхеньяне. - Однако в самых последних заявлениях Северной Кореи Россия впервые критикуется впрямую - за то, что прогнулась под США и поддержала Вашингтон". Сухинин "добавил, что благодарность, публично выраженная президентом США Дональдом Трампом Китаю и России за поддержку последней резолюции СБ ООН, была особенно некстати", говорится в статье. "Если это продолжится, [Северная Корея может] отдалиться и от нас тоже, - сказал Сухинин. - Они чувствуют себя изолированными и в ответ на это расширяют свою ядерную программу". Источник: Financial Times