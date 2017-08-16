В Йемене - крупнейшая в мире вспышка холеры, и, что возмутительно, это дело рук человека

"На этой неделе Йемен перешагнул мрачную веху: в этом году полмиллиона человек заболели предположительно холерой, почти 2 тыс. из них умерли. Это самая страшная вспышка холеры в мире в разгар крупнейшего в мире гуманитарного кризиса", - пишут директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейезус, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли и исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк в статье, опубликованной The Independent.

"Находясь в Йемене, мы общались с больными, их семьями и медицинскими работниками, ухаживающими за ними", - сообщают авторы.

"Чтобы охватить всех людей, которым грозит опасность, мы работаем плечом к плечу - создаем центры экстренной помощи, в которых партнеры по оказанию медицинской помощи, поставкам воды и продуктов, обеспечению санитарных условий и коммуникациям объединяют ресурсы и совместно оказывают экстренные услуги, которые спасут большинство жизней", - говорится в статье.

"Вместе с нашими партнерами мы помогаем реконструировать жизненно важную инфраструктуру, в частности восстановить больницы, районные медицинские центры и сети водоснабжения и санитарии", - отмечают авторы.

"Поскольку инфраструктура страны все еще разрушена, а сотни тысяч людей по-прежнему подвержены риску заражения холерой, недоедания и постоянно возникающих опасностей конфликта, Йемен нуждается в срочных инвестициях - и в действиях тех, кто может изменить ситуацию", - пишут они.

"Когда мы встретились с йеменскими лидерами - в Адене и в Сане, по обе стороны конфликта - мы призвали их предоставить гуманитарным сотрудникам и работникам здравоохранения доступ к районам, пострадавшим от боевых действий", - отмечают авторы.

"Сейчас мы призываем международное сообщество и особенно тех, кто обладает силой и способностью оказывать давление на обе стороны конфликта, помочь положить конец страданиям - путем прекращения конфликта", - говорится в статье.