16 августа 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Что стоит за статьей-фальшивкой, перевод которой появился в нескольких российских СМИ? Несколько дней назад в соцсетях появилась ссылка на статью "Бывший глава MI-6 признал поражение перед Путиным в стратегическом плане фрагментации России". Статья была замаскирована под публикацию на сайте британской газеты The Guardian, но размещена на другом сайте. BuzzFeed News и The Times задаются вопросом, откуда взялась эта подделка и кто может за ней стоять. "Как в российскую прессу попала фальшивка, замаскированная под статью в газете The Guardian" - так озаглавлен материал в BuzzFeed News. "Абсолютно фальсифицированная статья, замаскированная под публикацию в The Guardian и содержавшая сенсационные утверждения, которые приписывались экс-главе британской разведки, была создана, вероятно, в качестве пропагандистского материала для российских СМИ", - пишут журналисты Крейг Силверман и Джейн Литвиненко, ссылаясь на мнения экспертов и на подробности, которые удалось выяснить самому BuzzFeed News. "Собрав дополнительную информацию, BuzzFeed News также обнаружило, что фальшивая статья связана с серией других сфабрикованных материалов, которые оформлены так, словно они взяты из таких СМИ, как Haaretz, The Atlantic и Al Jazeera. Для обмана людей в статьях-фальшивках использовалась одна и та же злонамеренная методика подложных доменов, и все статьи были переведены с английского на русский для одного и того же российского новостного блога", - говорится в статье. "Все переводы подписаны именем "Эддилин Ламберт". Лицо, имеющее в "Фейсбуке" аккаунт на это имя, сообщило BuzzFeed News на русском языке через Facebook Messenger, что она перевела статьи. Но за исключением того, что особа с этим именем указана в качестве переводчика в многочисленных статьях-фальшивках на российских сайтах и что под этим именем поддерживается аккаунт в "Фейсбуке", BuzzFeed News не удалось в полной мере подтвердить, что Эддилин Ламберт - реальный человек", - пишут авторы. "Очевидно лишь, что кто-то или группа людей создает фейковые статьи на английском языке, которые оформляются так, словно они опубликованы крупными международными СМИ, и что эти статьи почти немедленно переводятся на русский", - продолжает издание. Авторы сообщают: "Статья, подделанная под материал The Guardian, была озаглавлена: "Бывший глава MI-6 признал поражение перед Путиным в стратегическом плане фрагментации России". В воскресенье она начала циркулировать в "Твиттере" и "Фейсбуке" благодаря горстке аккаунтов, базирующихся в России. Сама интернет-страница была убедительной копией реального сайта The Guardian, а в ее URL в слове "Guardian" буква "i" в обманных целях была подменена буквой турецкого алфавита, чтобы на первый взгляд он казался подлинным". "Статья содержала пространные цитаты, приписанные экс-главе MI-6 Джону Скарлетту, и изобиловала грамматическими ошибками, которые легко заметит носитель английского языка. Подложные цитаты из Скарлетта тоже настораживали, так как были равносильны признанию, что "революция роз" в Грузии произошла в результате плана ЦРУ и MI-6", - говорится в статье. Авторы полагают: "Эта статья должна была понравиться российским государственным СМИ, так как она гармонирует с утверждениями Кремля о слабости западного империализма по сравнению с лидерством Путина". Обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум "указала на эту фальшивку как на образчик "активных мер", которые применяются российской разведкой или ее опосредованными силами, чтобы чинить помехи противникам. BuzzFeed News не удалось установить какие-либо связи между этой статьей-фальшивкой или другими подобными материалами и российской разведкой", пишут авторы. По словам авторов, статья-фальшивка была быстро подхвачена и переведена российским сайтом Pravosudija.net. Текст перевода был также размещен на сайте Pikabu. Статью-фальшивку подхватило РЕН-ТВ. Журналисты попытались разобраться, кто такая Эддилин Ламберт (Addilyn Lambert), которая, как указано на сайте Pravosudija.net латинскими буквами, сделала перевод статьи. "Корреспонденты BuzzFeed News отыскали аккаунт в "Фейсбуке" на то же имя, который якобы принадлежит молодой женщине, живущей в Германии. В ее профайле сказано, что она училась в парижской Сорбонне. В интервью BuzzFeed News лицо, ведущее аккаунт, сказало, что им была переведена статья-фальшивка якобы из The Guardian. BuzzFeed News не удалось удостовериться, что аккаунт ведет реальная женщина с этим именем", - говорится в статье. Татьяна Волкова, которая ведет блог Pravosudija.net, сказала в интервью BuzzFeed News: "Эддилин Ламберт предложила мне свои услуги через форму фидбэка. Некоторые из ее переводов я размещаю на своем сайте, другие - нет, в зависимости от политики [статьи] и [моих] ресурсов". Когда у Ламберт спросили, как ей попалась статья-фальшивка из The Guardian, вначале она сказала, что ее прислал однокурсник, а затем - что ее прислал друг, работающий в The Guardian. "Но Ламберт не смогла назвать имя сотрудника The Guardian, который, по ее словам, распространил статью-фальшивку, оформленную под статьи издания, где он работает. Затем Ламберт предоставила BuzzFeed News крайне сомнительный скриншот, на котором якобы зафиксировано, что статью-фальшивку упомянул нынешний британский посол в Турции. Она утверждала, что сделала скриншот сама. Эта запись в "Твиттере" не присутствует на таймлинии у посла. Как и статья-фальшивка, она содержит неуклюжие формулировки, которые вряд ли употребил бы носитель английского языка и уж тем более британский посол", - пишут авторы. Издание заключает: "Как представляется, на таймлинию посла был вставлен почти наверняка подложный "твит" вместо реального "твита", содержавшего изображение". Со своей стороны, Ламберт заявила: "Похоже, у The Guardian два сайта, настоящий и подложный, и они сделали это сами" - и добавила: "Грязная политика!" Когда журналисты спросили у Ламберт, не она ли автор статьи-фальшивки из The Guardian, она ответила: "Что это за вопросы? Это оскорбление. Нормальный человек не мог бы написать такую аналитическую статью". Издание утверждает: "Но подделка под The Guardian - это не первый случай, когда Ламберт взяла статью-фальшивку на английском и быстро перевела ее на русский для Pravosudija.net. На ее авторской странице есть еще несколько статей, основанных на переводах, и три из них - на основе статей-фальшивок, замаскированных под контент Haaretz, Al Jazeera и The Atlantic", - говорится в статье. Авторы обнаружили, что на некоторых российских сайтах "фигурируют переводы с арабского на русский за подписью" Ламберт. "Хотя доказательства свидетельствуют, что явно есть слаженные усилия по созданию убедительно выглядящих статей-фальшивок якобы с англоязычных и арабоязычных новостных сайтов, контент, который фабрикуется, не отличается связной политической направленностью. Статья-фальшивка из The Guardian была явно прокремлевской, но другие можно было интерпретировать как враждебные для интересов российского правительства. В целом кажется, что статьи-фальшивки созданы, чтобы подогревать международную напряженность", - говорится в статье. "Прокремлевские фальсификаторы "разместили в интернете статью-фальшивку якобы из The Guardian" - таков заголовок в The Times. Журналист Мэттью Мур пишет: "Есть подозрения, что за изощренной "фейковой новостью" - статьей, где утверждалось, что MI-6 разработала план дестабилизации России - стояли прокремлевские специалисты". Эксперт Бен Ниммоу, работающий в "лаборатории цифровой судебной экспертизы" Atlantic Council, говорит: "Это сочетание технических умений и лингвистической некомпетентности - всецело характерный почерк прокремлевских специалистов, хотя неясно: то ли это официальные специалисты наподобие "фабрики троллей", то ли независимые специалисты. Усилия по имитированию сайта The Guardian были весьма умелыми: использовался подложный URL, очень схожий с настоящим, и ссылки на подлинные статьи. [Английский] язык был использован гораздо менее умело, есть ошибки, типичные для русскоязычных. Общая идея гармонирует с утверждениями Кремля насчет западных планов раздробления России, особенно планов при поддержке ЦРУ. Упоминание о Великобритании - менее частое явление, но оно необходимо, поскольку высказывания приписаны сэру Джону Скарлетту".