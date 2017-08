16 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Режим Ким Чен Ына выживает, запугивая весь мир Северная Корея обменялась с Трампом серией угроз. Россия и Китай предложили отменить американо-южнокорейские военные учения. США разочарованы нежеланием Китая всерьез надавить на Кима и тестируют возможности российского влияния. Французский эксперт называет "фантазиями" неспровоцированное нападение Северной Кореи, но выхода из кризиса не видит, пишут СМИ. "Вооруженные силы США готовятся в ближайшие дни начать крупные военные учения совместно с Южной Кореей. Им придется заняться рискованной эквилибристикой: как заверить региональных союзников, что вы готовы к войне с Северной Кореей, но не спровоцировать реальный конфликт?" - пишет журналист The Washington Post Дэн Ламот. "Главная тема этих маневров - оборона Южной Кореи от атаки с севера, и они вызывают угрозы и нарекания со стороны Северной Кореи каждый год. Но в нынешнем году учения совпали с особенно щекотливым периодом - они будут проводиться после того, как президент Трамп и Северная Корея обменялись серией угроз", - говорится в статье. Северная Корея предостерегла, что даже случайный инцидент в ходе маневров может спровоцировать ядерный конфликт. Россия и Китай предложили отменить учения, чтобы снизить напряженность. США возразили, что учения нужны для сдерживания северокорейской агрессии, пока Вашингтон ищет мирные способы, путем которых можно удержать Пхеньян от разработки ядерного оружия, передает корреспондент. Во вторник Северная Корея, по-видимому, смягчила свою угрозу обстрелять ракетами остров Гуам. "Это произошло спустя несколько часов после того, как министр обороны США Мэттис предостерег: если Северная Корея нанесет ракетный удар по Гуаму - островной территории США, это будет значить, что "игра началась" - то есть, что это война", - пишет Ламот. Госсекретарь США Тиллерсон во вторник заявил: "Мы по-прежнему заинтересованы в том, как найти способ прийти к диалогу, но это зависит от него" (от Ким Чен Ына. - Прим. ред.). Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд совершит редкий визит в среду в китайское командование вооруженными силами, которое контролирует территорию, граничащую с Северной Кореей, и, по словам экспертов, этот шаг указывает на недовольство Пекина Пхеньяном, пишут корреспонденты The Wall Street Journal. Как сообщает газета со ссылкой на чиновников с обеих сторон, кроме того, Данфорд подписал соглашение с китайским коллегой с целью формализовать и усилить оперативную связь между вооруженными силами США и Китая. Во вторник вечером генерал Данфорд и его китайский коллега Фанг Фенгуй подписали "Объединенный механизм диалога между штабами" в штаб-квартире для церемоний Народно-освободительной армии Китая (НОАК). "Северокорейский контекст был очевиден", - добавляет газета. "Я думаю, что Пекин, несомненно, теряет терпение с Ким Чен Ыном, и это происходит уже некоторое время, но еще не достигло той степени, когда они захотят совершить полный разрыв", - прокомментировала Келли Мэгсэмен, бывшая высокопоставленным чиновником в Пентагоне при Обаме. Похожее соглашение между США и Россией послужило актуальной моделью для этого нового соглашения между американскими и китайскими военными. Как напоминает издание, в 2015 году США и Россия договорились установить регулярный канал для деконфликтизации операций в Сирии. "Администрация Трампа разочарована нежеланием Китая, на который приходится 90% северокорейской торговли, использовать свое влияние, чтобы надавить на Ким Чен Ына, несмотря на то, что Пекин поддержал новый раунд санкций ООН в этом месяце, - сообщают Кэтрин Хилл и Катрина Мэнсон в Financial Times. - Хотя отношения между США и Россией плохи, Вашингтон начал приглядываться к Москве с точки зрения ее способности оказать влияние на Пхеньян". "Можно увидеть, как США тестируют доступ России к Северной Корее и возможности российского влияния на нее", - сказал один западный дипломат. Авторы статьи напоминают, что в текущем месяце Тиллерсон упомянул Китай и Россию вместе как страны, у которых есть "очень хорошие открытые каналы коммуникации" с Пхеньяном. "США ждут, будет ли положительный ответ от Пхеньяна, а также выясняют, насколько велико влияние России с точки зрения возможности привести Северную Корею за стол переговоров", - сказал вышеупомянутый дипломат. "Однако американские ожидания, что Россия сможет стать ключевым игроком в улаживании этого кризиса, вызывают скепсис в Москве, - говорится в статье. - По словам российских экспертов, поддержка Россией последних санкций, наложенных на Северную Корею Совбезом ООН, подорвала то немногое влияние на бывшего союзника, какое оставалось у Москвы". Авторы статьи поясняют, что 17 лет назад Россия заключила с Северной Кореей договор о дружбе без положения об оказании Пхеньяну поддержки в случае военного нападения - взамен советско-северокорейского договора о союзе, в котором это положение было. "Северная Корея давно умерила свои ожидания в отношении нас. По крайней мере, они не будут обвинять нас или делать мишенью сердитой риторики, - сказал Андрей Сухинин, бывший посол России в Пхеньяне. - Однако в самых последних заявлениях Северной Кореи Россия впервые критикуется впрямую - за то, что прогнулась под США и поддержала Вашингтон". Сухинин "добавил, что благодарность, публично выраженная президентом США Дональдом Трампом Китаю и России за поддержку последней резолюции СБ ООН, была особенно некстати", говорится в статье. Историк Франсуа Годман, профессор Института политических исследований (Париж), дал интервью Le Monde. "Северокорейский прогресс в области баллистических ракет оказался более быстрыми, чем ожидалось, но следует отметить, что эта страна никогда не делала существенных уступок перед лицом каких бы то ни было международных санкций. В краткосрочной перспективе не существует никакого приемлемого дипломатического решения, поскольку оно не остановит режим Ким Чен Ына", - считает Годман. "Тем не менее, это не означает, что мы идем к военному конфликту. Сегодняшняя кризисная ситуация не нова. Она отсылает нас к эпохе Буша, который, подобно Трампу, намечал "красные линии", а затем передвигал их, когда Северная Корея их переходила", - продолжает Годман. "Китай всегда быстро реагировал и приспосабливался, так как его первой задачей остается сохранение существующего порядка вещей", - рассуждает эксперт. "Китай не хочет полной дезорганизации на полуострове и в особенности - падения северокорейского режима, каким бы недружественным он ни был. Это в равной степени относится и к США (...). После избрания президент Трамп заявил, что желает встретится с северокорейским диктатором, чего не делал даже Билл Клинтон", - отмечает историк. "Гипотеза о неспровоцированном нападении со стороны Северной Кореи - это нечто из области фантазии", - уверен специалист. Северокорейцы "всегда бросают вызов своим противникам, но это служит для того, чтобы обеспечить выживание режима". "Стратегия Северной Кореи - угрожать неприемлемыми разрушениями и потерями своему южнокорейскому соседу, а для этого она должна оставаться непредсказуемой. Однако переходить к действиям означало бы самоубийство с учетом бесконечно превосходящих сил противника", - считает эксперт. "У Китая классические требования: благоразумие и прямые переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Появилось одно новое требование, к которому присоединилась Россия: обменять ядерную и баллистическую паузу на отказ США и их союзников от развертывания боевых позиций. Однако отказ США от размещения передовой системы ПРО разрушил бы все их региональные альянсы - Южная Корея и Япония нуждаются в военной поддержке", - пояснил Годман. "У Японии и Южной Кореи одинаковая стратегия. Они выжидают и надеются на американскую твердость. Однако любой риск военного конфликта заставляет их отступать назад: как в условиях политической демократии можно предполагать невероятные гражданские потери в первые часы подобного конфликта?" - сказал эксперт. "После значительных провалов разведки, сильно недооценившей потенциал северокорейских ракет дальнего радиуса действия, количество ядерного оружия, миниатюризацию боеголовок и близость к созданию водородной бомбы, еще одна крупнейшая угроза Северной Кореи для США остается незамеченной. Северная Корея вывела на орбиту два спутника, которые могут быть оснащены ядерным оружием для атаки с использованием электромагнитного импульса (ЭМИ), которая оставит без электричества Северную Америку на месяцы или годы, приведя к смертям миллионов людей", - пишут члены комиссии Конгресса по ЭМИ, советник президента Рейгана по науке и бывший директор NASA Уильям Р.Грэм и бывший сотрудник ЦРУ, член Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Питер Винсент Прай в The Washington Times. "Два российских генерала предупредили комиссию по ЭМИ в 2004 году, что российский проект боеголовки, вызывающей сверх-ЭМИ, был случайно передан Северной Корее", - говорится в статье. "Северокорейские спутники KMS-3 и KMS-4 были запущены в южном направлении по полярной траектории и прошли над США на своей первой орбите", - сообщают авторы, сравнивая их "с российским секретным оружием, разработанным в годы холодной войны, под названием Система частично-орбитального бомбометания (ФОБС)". "Этот сценарий конца света, как сейчас представляется, достаточно реалистичен, чтобы убедить США принять активные меры для предотвращения выхода на орбиту и пролета над США любого северокорейского спутника", - считают Грэм и Прай. Также по теме: Рабы Пхеньяна в Европе (Süddeutsche Zeitung)