Русские немцы, подталкиваемые к переезду с востока на запад

Приехавшие в Поволжье в XVIII веке русские немцы были массово депортированы Сталиным. Позднее в 1970-е годы они стали возвращаться в Германию, пишет журналист французской газеты La Croix Жан-Батист Франсуа.

Эта история началась более 200 лет назад благодаря усилиям императрицы Екатерины II, немки по происхождению. В манифесте от 22 июля 1763 года она разрешила иностранцам селиться в Поволжье, чтобы заполнить этот относительно малонаселенный район и создать буферную зону в случае вторжения, говорится в статье.

До Второй мировой войны в этом регионе было 2 тыс. деревень, где жили полтора миллиона немцев. В то время они не говорили по-русски, у них были свои собственные школы, церкви, торговые предприятия, передает журналист.

Преследования начались в 1941 году, когда Гитлер напал на Советский Союз. За семь лет Сталин решил вопрос о депортации 850 тыс. русских немцев в трудовые лагеря, расположенные в Сибири и в Казахстане, где более трети из них погибли в течение первых пяти лет, продолжает журналист.

Пришлось дожидаться 1970-х годов, чтобы их приняла Западная Германия. В 1990 году после падения Берлинской стены и коммунизма 150 тыс. русских немцев уехали из СССР, сообщает автор.

Однако последняя волна эмиграции претерпела большие трудности с интеграцией. В округе Берлина Марцан, известном своими невзрачными многоквартирными домами с социальным жильем, обитают 35 тыс. русских немцев. На этой бедной окраине ощущается жестокая конкуренция, усилившаяся из-за миграционного кризиса и приема сирийских беженцев. В сентябре 2016 года на местных выборах популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила в этом округе с результатом в 29% голосов, напоминает автор статьи.

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