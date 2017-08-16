Северная Корея: "Ни дипломатического решения, ни военного конфликта"

Историк Франсуа Годман, профессор Института политических исследований (Париж), директор программы Азии и Китая Европейского совета по внешней политике, считает, что гипотеза о неспровоцированном нападении со стороны Пхеньяна - это "нечто из области фантазии". Интервью у эксперта взяла журналистка Le Monde Фатумата Диалло.

"Сегодняшний кризис между Северной Кореей и США был ожидаемым уже лет десять. Северокорейский прогресс в области баллистических ракет оказался более быстрыми, чем ожидалось, но следует отметить, что эта страна никогда не делала существенных уступок перед лицом каких бы то ни было международных санкций. В краткосрочной перспективе не существует никакого приемлемого дипломатического решения, поскольку оно не остановит режим Ким Чен Ына, - считает Годман. - Когда Северная Корея говорит, что она будет проводить ядерные или баллистические испытания, она это делает".

"Тем не менее, это не означает, что мы идем к военному конфликту. Сегодняшняя кризисная ситуация не нова. Она отсылает нас к эпохе Буша, который, подобно Трампу, намечал "красные линии", которые нельзя переступать, а затем передвигал их, когда Северная Корея их переходила. Администрация Обамы верила, что можно действовать с помощью санкций", - продолжает Годман.

"Китай всегда быстро реагировал и приспосабливался, так как его первой задачей остается сохранение существующего порядка вещей или хотя бы его подобия, - рассуждает эксперт. - Китай также старается извлечь позитивные моменты: долгое время этот кризис являлся для него средством придать большее значение своей потенциальной роли по сравнению с США".

"Однако эта роль ограничена тем, что Китай не хочет полной дезорганизации на полуострове и в особенности - падения северокорейского режима, каким бы недружественным он ни был. Это в равной степени относится и к США (...). После избрания президент Трамп заявил, что желает встретится с северокорейским диктатором, чего не делал даже Билл Клинтон в период относительной разрядки", - отмечает историк.

"Гипотеза о неспровоцированном нападении со стороны Северной Кореи - это нечто из области фантазии. Они всегда бросают вызов своим противникам, но это служит для того, чтобы обеспечить выживание режима", - уверен Годман.

"Стратегия Северной Кореи - угрожать неприемлемыми разрушениями и потерями своему южнокорейскому соседу, а для этого она должна оставаться непредсказуемой. Однако переходить к действиям означало бы самоубийство с учетом бесконечно превосходящих сил противника. Нащупывание баланса между неприемлемой ценой для Южной Кореи и для США и перспективой исчезновения северокорейского режима - вот путь к выживанию режима и его предприятий", - комментирует эксперт.

"У Китая классические требования: благоразумие и прямые переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Появилось одно новое требование, к которому присоединилась Россия: обменять ядерную и баллистическую паузу на отказ США и их союзников от развертывания боевых позиций. Однако отказ США от размещения передовой системы ПРО разрушил бы все их региональные альянсы - Южная Корея и Япония нуждаются в военной поддержке и в стратегии нанесения ядерных ударов по противнику в случае его нападения на войска, находящиеся на территории иностранного государства", - утверждает Годман.

"У Японии и Южной Кореи одинаковая стратегия. Они выжидают и надеются на американскую твердость, не в пример администрации Обамы. Однако любой риск военного конфликта заставляет их отступать назад: как в условиях политической демократии можно предполагать невероятные гражданские потери в первые часы подобного конфликта?" - поясняет эксперт.

"К этому добавляются политические нюансы: южнокорейский президент Мун Чжэ Ин был приведен к власти левыми, традиционными приверженцами пацифистских взглядов. Японский премьер Синдзо Абэ для обеспечения обороны своей страны решил разыграть американскую карту. Противоречие между твердостью и опасениями последствий сильнее выражено в Южной Корее", - подытоживает Годман.