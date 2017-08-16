"Кроткая": униженная и оскорбленная женщина в постсоветском аду

Третий полнометражный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы преисполнен удушающей горечи, пишет журналист Le Monde Жак Мандельбаум.

На Каннском фестивале Лозница получил исключительно лестные отзывы о своей картине "Кроткая". Этот 52-летний украинец познал жизнь в СССР во всей ее "красе" и теперь сделался исследователем советской системы периода распада, а также новых всплесков всех ее пороков в постсоветском мире.

В фильме "Кроткая", скорее заставляющем вспомнить о "Замке" Кафки, чем об одноименном рассказе Достоевского, всецело царит советская атмосфера, пишет Мандельбаум.

В завязке сюжета женщина приходит на почту, где ей без всяких объяснений возвращают посылку, отправленную мужу, отбывающему тюремный срок. Зритель этого еще не знает, но первые шаги в ад начинаются здесь, повествует рецензент.

В своей инфернальной дантовской поездке несчастная женщина, впавшая в ступор из-за непонимания и глухой боли, стремится встретиться с узником, но от сцены к сцене сталкиваясь с полным набором репрессивных мер деспотической системы, которая превращает общество в тюрьму.

Фильм Лозницы с некой чрезмерностью клеймит долго загнивающую систему, сохранившую остатки былой роскоши, считает Мандельбаум.

Героиня становится жертвой как глупости сильных мира сего, так и злобной алчности заурядных людей, она от и до испытывает все превратности судьбы, что превращает ее в символ смирения и жертвенности русского народа - черт, которые непонятно какими темными силами приписывались ему с незапамятных времен, пишет автор.

В последний момент фильм уносится на крыльях фантасмагории, что невольно наводит на мысль, а не попытался ли Лозница отыскать философский камень, как это с успехом сделал в свое время Алексей Герман, сняв на тот же сюжет фильм "Хрусталев, машину!" (1998 год)? Фильм не менее яростный, саркастический и критический, однако слепленный с куда большей человечностью, которой недостает фильму Лозницы.

Это несостоявшееся свидание не должно умалять огромного таланта автора жестокого фильма-путешествия "Счастье мое" (2010 год) и грустного военного фильма "В тумане" (2012 год), уверен Мандельбаум.