16 августа 2017 г. Пенн Баллок | The New York Times Когда часть Америки принадлежала России "Михаил Малахов говорит, что бывал на Северном полюсе 31 раз, следуя по стопам поколений российских исследователей, - передает Пенн Баллок в The New York Times. - Он даже проделал этот путь на лыжах. Так что его последнее приключение - пара пустяков. Почти месяц Малахов плыл на каяке вверх по рекам вслед за лососем и путешествовал пешком по горным медвежьим тропам в летнюю прохладу на юго-западе Аляски". "Через 150 лет после того, как Россия продала Аляску Соединенным Штатам, Малахов с небольшой группой восстанавливает маршруты, пройденные российскими исследователями в 1800-х годах. Его цель, помимо острых ощущений, - привлечь внимание к глубокой истории российского присутствия в Северной Америке, именно сейчас, когда распространяются мрачные подозрения по поводу влияния России на американскую политику", - говорится в статье. Баллок рассказывает историю российской колонизации Аляски с 1741 года, когда Витус Беринг, находившийся на службе у Российской империи, заметил побережье Аляски. Журналист упоминает, что российские колонисты уничтожали местные деревни и почти полностью истребили поголовье морской выдры. "В 1867 году Соединенные Штаты купили Аляску оптом, выписав России чек на 7,2 млн долларов, что сегодня составило бы более 100 млн долларов. Некоторые американцы порицали это приобретение как бессмысленное расточительство. "Россия продала нам выжатый лимон!" - восклицало издание The New York World. Один ученый-одиночка до сих пор утверждает, что это была пустая трата денег", - говорится в статье. "Некоторые экспансионистски настроенные россияне все еще сожалеют об этой продаже. Однако Малахов, который в прошлом месяце отправился в путь из Диллингэма, Аляска, полагает, что политика вторична в отношении "контактов между людьми", и более дружелюбное будущее может быть достигнуто путешествием в далекое прошлое", - передает Баллок. "У России и Америки очень хорошая совместная история, - сказал Малахов. - Они должны поддерживать друг друга". Источник: The New York Times