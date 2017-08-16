"Евреи должны принимать душ перед тем, как зайти в бассейн": Израиль требует извинений у швейцарского отеля

"Две таблички явно антисемитского содержания появились в отеле Paradies в швейцарской Арозе, спровоцировав международную полемику, хотя владелец гостиницы опроверг наличие расистских намерений и заявил лишь о "наивности", - сообщается на сайте итальянской газеты La Repubblica.

"Напоминаем нашим еврейским клиентам: принимать душ перед тем, как зайти в бассейн", - гласит первая надпись, появившаяся в зоне для отдыха. И еще одна, на кухне: "Для наших еврейских клиентов: получить доступ к морозильнику можно только в эти часы: 10:00-11:00 и 16:30-17:30. Надеюсь, вы понимаете, что нашей команде не нравится, когда ее постоянно беспокоят". В этом случае, поясняет газета, имеется в виду использование кошерных продуктов, которые необходимо хранить отдельно.

"Некоторые еврейские клиенты сфотографировали две таблички и опубликовали их в соцсетях, вызвав реакцию израильского правительства", - говорится в статье. Замглавы израильского МИДа Ципи Хотовели потребовала официальных извинений за этот "антисемитский акт худшего образца".

Со ссылкой на швейцарские СМИ газета сообщает, что в гостиницу часто приезжают отдыхать евреи, особенно много ультраортодоксальных иудеев из США, Британии и Израиля. Решение директора отеля вывесить объявления предположительно вызвали протесты других клиентов после того, как некоторые еврейские гости вошли в воду в майке и не приняв душ, сообщает издание. Директор сказал, что это было не в первый раз и поэтому "я наивно сделал эту табличку". Владелец гостиницы признал: "Мне следовало бы написать объявление, адресованное всем гостям".