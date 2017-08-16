ИГИЛ*, чат террористов: расследование ФБР раскрывает заказчиков теракта в Манчестере

"Террорист из Манчестера. А за ним - иерархическая лестница вербовщиков, посредников, инструкторов по использованию взрывчатых веществ, командиров колонны и идеологов-проповедников джихадистского терроризма, способных передавать приказы об убийстве, проходящие через Италию, - повествуют Паоло Биондани и Алессандро Чиконьяни в эксклюзивном расследовании, опубликованном в итальянском журнале L'Espresso. - Международные расследования самых кровавых терактов ИГИЛ* начинают прояснять, как функционирует и из каких винтиков состоит машина глобального терроризма, которая способна привести в действие отдельных террористов от Средиземноморья до Северной Африки, от Европы до США". Эти расследования рисуют картину террористической сети, которая способна создать систему: это больше не волки-одиночки, не импровизированные и не связанные между собой террористы, но стая потенциальных смертников, притаившихся везде на Западе и готовых к активации на расстоянии, говорится в статье.

"Эти открытия следователей, в том числе, объясняют, почему два федеральных американских прокурора с командой специальных агентов ФБР нагрянули в середине июля в Италию для допроса парня 28 лет, арестованного в Турине, чтобы спросить у него все, что он знает об организаторах теракта в Манчестере", - говорится в статье.

Мунер Эл Ауал, по прозвищу Мидо, родился в Марокко и въехал в Италию в 2008 году без вида на жительство, получив приют у ничего не подозревавшей туринской пенсионерки. Уже в течение четырех месяцев он находится в тюрьме как предполагаемый сторонник и пропагандист "Исламского государства"*. "Расследование дела Мидо было инициировано прослушкой, данные по которой Америка передала в 2016 году, - продолжают журналисты. - Американские полицейские обнаружили, что этот итало-марокканец втайне от всех друзей и членов семьи на протяжении нескольких месяцев управлял каналом связи ИГИЛ* - анонимной и очень закрытой линией, используемой для вербовки в интернете и радикализации тысяч джихадистов. А также для организации терактов".

"В центре американского расследования - загадочный техасец: его зовут Саид Аззам Мохамад Рахим, он происходит из иорданской семьи, но родился и вырос в США, - говорится далее. - В марте прошлого года прокуратура Далласа предъявила этому американскому гражданину вне подозрений обвинение в том, что он является предполагаемым вербовщиком ИГИЛ*. В Турине во время допроса Мидо американские следователи раскрыли, что этот техасский джихадист подозревается сегодня в том, что он был "одним из организаторов теракта в Манчестере".

"Доказательства пока держатся в тайне, - сообщает издание. - Но обвинительный акт, уже оформленный в Далласе, приводит одну из прослушек, в которую он вовлечен. На календаре 28 августа 2016 года. До теракта в Манчестере еще далеко. Рахим создает закрытую беседу на канале для обмена сообщениями Zello. Разрешено участвовать только пяти людям. Мидо - один из них, но он все время молчит. Первым начинает говорить проповедник, которого с почтением называют "шейхом" - с ним консультируются, потому что он уполномочен диктовать линию ИГИЛ*. Молодому человеку на линии не терпится его перебить, и он извиняется: "Шейх, я живу в Манчестере, в Британии. Я живу среди немусульман, я нашел у них работу. Разрешено их убивать? Можно их убить при помощи бомбы?"

"Шейх, который говорит от имени ИГИЛ*, предположительно из Сирии, отвечает фразой, взятой из Корана: "Борись со всеми язычниками вместе". Это религиозная отмашка: легитимация теракта. В этот момент вмешивается Рахим, "американец", с пространным призванием к насилию, которое завершает этими словами: "Благослови тебя Бог. Я обращаюсь к парню из Манчестера: хорошо, убей их! Не проявляй жалости к мирному населению: иди и убивай!" - рассказывают авторы.

В ходе допроса в Турине американские прокуроры считали несомненной связь прослушки с терактом, но они не прояснили, получил ли от техасца и шейха приказ убивать именно исполнитель бойни, 23-летний Салман Абеди, родившийся в Манчестере в семье ливийцев, или же другой террорист из его ячейки, пишут журналисты.

Издание сообщает, что американские следователи продолжали на протяжении нескольких месяцев прослушивать этот канал в интернете, используемый (на разных уровнях секретности) более чем 10 тыс. желающих стать джихадистами - все они защищены анонимными профилями.

"Прослушка ФБР - с пугающей временной последовательностью между предположительными разрешениями и реальными исполнениями, по крайней мере, двух терактов - была передана Британии, Турции и другим странам, - говорится в статье. - Но она рисует картину только последнего звена террористической цепи: предполагаемую отмашку исполнителям".

В расследовании издание также рассказывает и о других звеньях цепи. Так, в прибрежном ливийском городе Сабрата бригада ИГИЛ* создала серию тренировочных лагерей для джихадистов, которые эксперты описывают как "фабрики терроризма" - они, по словам журналистов, напоминают прежние афганские базы "Аль-Каиды"*. Издание со ссылкой на The New York Times пишет, что у манчестерского террориста состоялись встречи в Триполи и Сабрате в преддверии теракта.

"ИГИЛ* со своей исключительной способностью вербовки в интернете имеет тысячи последователей на Западе, - пишут авторы в заключение. - В этой ситуации, чтобы организовать теракт, достаточно соединить цепь: легитимизирующий шейх, активатор вне подозрений, инструктор для возможных атак с применением оружия или взрывчатки. И безопасный канал для связи с ячейкой или любым фанатиком, готовым принести себя в жертву".

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.