16 августа 2017 г. Даниэлль Райан | Salon Что, если взлом российскими хакерами DNC был на самом деле утечкой изнутри? Новый отчет поднимает вопросы, которые пресса и демократы предпочитают игнорировать "На прошлой неделе уважаемый леволиберальный журнал The Nation опубликовал статью-бомбу с очень подробным изложением выводов нового отчета, в котором, как утверждают его авторы (по большей части - бывшие разведчики), представлены улики, показывающие, что Национальный комитет Демократической партии (DNC) не был взломан русскими в июле 2016 года. В отчете говорится, что в DNC произошла утечка изнутри, осуществленная в восточной временной зоне США кем-то, у кого был физический доступ к компьютеру DNC", - сообщает Даниэлль Райан в американском интернет-издании Salon. "В этом отчете также утверждается, что не было никаких очевидных свидетельств того, что хакер, известный как Guccifer 2.0 и предположительно живущий в Румынии, взломал DNC в интересах российского правительства. По словам авторов отчета, также нет свидетельств того, что Guccifer передал документы WikiLeaks. В отчете говорится, что улики и время происшествия наводят на мысль, что Guccifer'a могли сфабриковать в попытке отвлечь внимание о позорной информации о предвыборном штабе Хиллари Клинтон, опубликованной как раз перед Демократической национальной конвенцией. Следователи обнаружили, что некоторые из файлов Guccifer'a были нарочно подправлены: их текст скопировали и вставили в "русифицированные" текстовые документы с русскоязычными настройками", - говорится в статье. "Если эти выводы - правда, они могут стать серьезным позором не только для самого DNC, но и для СМИ, которые без передышки проталкивали нарратив о российском взломе, почти не подвергая его сомнению и имея мало твердых улик, подтверждающих его", - утверждает журналистка. "Исходная статья, написанная бывшим обозревателем Salon Патриком Лоренсом (известным также как Патрик Л. Смит), появилась в The Nation 9 августа. Изложенные в ней выводы подкрепляют высококвалифицированные и уважаемые эксперты-криминалисты и бывшие офицеры АНБ и ЦРУ, - сообщается далее. - Группа назвала себя Veteran Intelliegence Professionals for Sanity ("Ветераны-разведчики за здравомыслие"), или VIPS, и изначально сформировалась в 2003 году, чтобы протестовать против ложных разведданных, которыми обосновывалось вторжение в Ирак при президенте Джордже У. Буше". Журналистка указывает, что на 12 августа об исходной статье упомянули только Breitbart News, Washington Examiner, журнал New York (назвавший ее "слишком бессвязной даже для опровержения") и Bloomberg. "Молчание мейнстримных СМИ по этому поводу - интересное обстоятельство хотя бы потому, что данная информация появилась в уважаемом либеральном журнале с репутацией, заработанной решительными и основательными репортажами, а не в каком-нибудь правом периферийном конспиративном СМИ, льющем воду на мельницу Дональда Трампа, - говорится в статье. - Возможно, логика здесь такая: если мейнстримные журналисты не затронут данную тему, одного этого будет достаточно, чтобы ее дискредитировать. Те, кто искренне верит в нарратив о российском взломе, могут указать на материал в Breitbart [с упоминанием о статье в The Nation], чтобы без раздумий отмести новую информацию. Это нехорошо. Статья Лоренса, как и отчет, который за ней стоит, достойны настоящего внимания". "Ввиду серьезности новой информации, официальный ответ DNC на статью в The Nation до смешного уныл", - утверждает Райан и приводит этот ответ: "Спецслужбы США заключили, что российское правительство взломало DNC в попытке вмешаться в американские президентские выборы. Любое предположение об обратном не соответствует действительности и является теорией заговора, вроде тех, которые проталкивают Трамп и его администрация. Жаль, что The Nation решил присоединиться к сторонникам теорий заговора, чтобы продвигать этот нарратив". "Отсюда следует ясный вывод, что каждый, кто ставит под вопрос то, что "заключили" американские спецслужбы, - сторонник теории заговора, продвигающий ложь в интересах Трампа или Владимира Путина, - говорится в статье. - Очевидно, в DNC ожидают, что данная тема останется нетронутой и никаких расследований со стороны прессы и кого бы то ни было еще не будет". "Судя по всему, именно это и произойдет", - предполагает журналистка. Источник: Salon