Рабы Пхеньяна в Европе

По сообщениям правозащитников, северокорейские рабочие вынуждены "батрачить" в Польше и других странах, а ЕС активно не противится этому положению вещей, констатирует собственный корреспондент Sueddeutsche Zeitung в Брюсселе Даниэль Бресслер.

"Они работают под надзором охранников, практически не видят ни денег, ни выходных. Правозащитники называют их труд рабским", - пишет автор, добавляя, что "принудительный труд" осуждает и Совет ООН по правам человека. "Речь идет о жителях Северной Кореи, которые находятся не в изолированной стране с диктатором у руля, а за границей. Они обеспечивают режим в Пхеньяне необходимой тому валютой, которая идет на ракетную и ядерную программы, как констатировал на прошлой неделе Совбез ООН. Рабочие из Северной Кореи батрачат прежде всего в Китае и России, но используют их труд и в Европе", - говорится в статье.

Согласно европейской статистике, в прошлом году в ЕС работали 624 жителя Северной Кореи, имевшие временное разрешение на работу, 534 из них - на территории Польши. Заняты они были преимущественно на строительстве верфей. "Как писали СМИ, целый ряд польских компаний неплохо заработали на труде рабочих из Северной Кореи", - замечает журналист.

По данным Data Base Center for North Korean Human Rights, в среднем выходцы из Северной Кореи трудятся по 62 часа в неделю, получая в месяц не более 70 евро, передает издание.

"Эта тема становится щекотливой для главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, которая в ходе встречи послов стран ЕС в начале недели заявила о "сплоченности международного сообщества" в отношении Северной Кореи", - пишет журналист. Как заявили между тем в Брюсселе, решение вопроса по северокорейским рабочим находится в ведении стран-членов Евросоюза. Реализация санкций - задача европейских столиц, Еврокомиссия лишь следит за их выполнением.

"Аргументация Польши, заключающаяся в том, что нельзя отозвать выданные разрешения на работу, выглядит сомнительной. Если есть подозрение, что доходы от труда наемных рабочих пойдут на запрещенные северокорейские ракетные и ядерные программы, разрешения могут быть отозваны на основании введенных ООН санкций", - поясняет автор статьи.