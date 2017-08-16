Россия откроет информационный центр в Лондоне, чтобы успокоить страхи Англии перед хулиганами на ЧМ

"Россия открыла информационный центр в своем туристическом офисе в Лондоне, пытаясь развеять опасения английских фанатов по поводу хулиганов на ЧМ в следующем году", - сообщает The Telegraph.

"Давно существуют опасения того, что на турнире повторятся жестокие хулиганские действия, в результате которых пострадали более 100 болельщиков сборной Англии по футболу до и после состязания между двумя странами на Чемпионате Европы прошлым летом", - отмечает издание.

"В документальном фильме BBC Panorama ранее в этом году сообщили о том, что те же агрессивные российские банды планируют повторить то же самое на ЧМ, который их страна проводит впервые", - говорится в статье.

Информационный центр в лондонском офисе Visit Russia будет официально открыт 1 сентября, хотя его замглавы Алексей Черепанов сообщил, что он уже работает в тестовом режиме.

"Именно с этой целью мы здесь находимся - развеять сомнения по поводу вопросов безопасности и нюансов этой поездки", - сказал он.