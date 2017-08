16 августа 2017 г. Хэмиш Макдонелл | The Times Депутатов просят сохранять бдительность после кибератаки на парламент Шотландии "Хакеры нанесли кибератаку по парламенту Шотландии. Они выбрали своей мишенью депутатов, пытаясь проникнуть в компьютерную систему этого органа власти", - сообщает журналист британской The Times Хэмиш Макдонелл. "Атака, произошедшая во вторник, была выявлена на раннем этапе, и администрация парламента полагает, что успела остановить нападение раньше, чем был причинен ущерб", - говорится в статье. Сэр Пол Грайс, главный управляющий парламента, письменно попросил всех депутатов и сотрудников сменить пароли и отслеживать возможные попытки взлома их электронной почты. "Парламентские системы мониторинга выявили, что в данный момент мы стали объектом грубой силовой кибератаки из внешних источников. Как представляется, эта атака нацелена на парламентские ИТ-аккаунты наподобие той атаки, которая в июне ударила по парламенту [Великобритании] в Вестминстере. Среди симптомов атаки - блокировка аккаунтов или неудачи при попытках войти в систему", - сказано в письме Грайса. Издание напоминает: "В июне парламент Великобритании подвергся длительной кибератаке, которая, как подозревают эксперты, была делом рук российского правительства. Десятки аккаунтов электронной почты, которые принадлежат членам Палаты общин и Палаты лордов, были взломаны, и, когда сотрудники пытались минимизировать ущерб, сотрудникам пришлось заблокировать доступ депутатов к их аккаунтам". В январе кибератаке подвергся бундестаг Германии, отмечает автор. "Кто был виновником, неизвестно, но растут опасения, что Россия попытается вмешаться в выборы в сентябре", - пишет автор. Источник: The Times