16 августа 2017 г. Том Парфитт | The Times Русские встревожены тем, что китайские туристы подпитывают теневую экономику "В ресторане "Харбин" в Санкт-Петербурге время обеда, и посетители с аппетитом опустошают тарелки со свиными ушами и миски с клейким рисом", - повествует Том Парфитт в британской газете The Times. За окном - шпили великолепной бывшей имперской столицы России, но здесь чувствуешь себя, как в маленьком уголке Podnebesnaya, как русские любят называть Китай, рассказывает автор. "Обедающие - туристы, часть тех сотен тысяч китайцев, которые теперь посещают Россию каждый год, в то время как отношения между странами укрепляются, - говорится в статье. - Не все рады такому развитию событий". Президент Путин и президент Си Цзиньпин обменялись в этом году визитами и поговорили о налаживании связей, сообщает газета. "Безвизовая схема для групп означает, что 80% китайских туристов, путешествующих в Россию, делают это в рамках организованных туров для 5-50 человек", - пишет Парфитт. "Этот наплыв приносит выгоду: в среднем китаец тратит в России 400 фунтов стерлингов в день, включая жилье и транспорт, - говорится далее. - Критики жалуются, что туристы из других стран вытесняются из главных достопримечательностей и что вокруг бума расцвела теневая экономика". Как уточняет автор, число безвизовых китайских туристов, посещающих Россию, выросло с 87 тыс. в 2010 году до 760 тыс. в прошлом году, что было на 40% больше, чем в 2015 году. Дмитрий Мазаников, глава северо-западного отделения Союза туристических агентств, рассказал изданию, что более серьезной проблемой, чем поведение китайских туристов, является нерегулируемая торговля, растущая вокруг притока китайцев. "Здесь много магазинов с китайскими владельцами, которые работают в тени", - рассказал Мазаников. "Они закрываются, чтобы продавать сувениры по завышенным ценам туристам, - сообщил представитель отрасли. - Это лишает городской бюджет большого количества денег в виде неоплаченных налогов. Китайцы также организуют закулисные сделки с оплатой наличными с отелями и достопримечательностями, которые отказывают в жилье и билетах посетителям из других стран". По словам Мазаникова, закрытые сеансы шопинга для китайских туристов не являются непременно незаконными, но это портит гостеприимный образ города. Иные, как Леонид Флит, руководитель туристической фирмы со стажем, который некогда руководил советским агентством "Интурист" в Санкт-Петербурге, полагают, что утверждения о махинациях преувеличены, передает журналист. Он предупредил, что не нужно демонизировать китайцев. "Они, действительно, могут быть немного шумными, и некоторые вещи, которые они делают, кажутся необычными россиянам - например, брать еду в буфете во время завтрака и класть ее назад, - отметил Флит. - Но это культурные различия. Нужно быть толерантными". Источник: The Times