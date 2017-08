16 августа 2017 г. Уильям Р.Грэм, Питер Винсент Прай | The Washington Times Еще одна северокорейская угроза "После значительных провалов разведки, сильно недооценившей потенциал северокорейских ракет дальнего радиуса действия, количество ядерного оружия, миниатюризацию боеголовок и близость к созданию водородной бомбы, еще одна крупнейшая угроза Северной Кореи для США остается незамеченной. Северная Корея вывела на орбиту два спутника - и их будет еще больше - которые могут быть оснащены ядерным оружием для атаки с использованием электромагнитного импульса (ЭМИ) при высотных ядерных взрывах, которая оставит без электричества Северную Америку на месяцы или годы, приведя к смертям миллионов людей", - пишут члены комиссии Конгресса по ЭМИ, советник президента Рейгана по науке и бывший директор NASA Уильям Р.Грэм и бывший сотрудник ЦРУ, член Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Питер Винсент Прай в статье для The Washington Times. Конструкция оружия, вызывающего сверх-ЭМИ, может быть относительно небольшой и легкой, напоминающей американский ядерный артиллерийский снаряд W-79 (ядерная боевая часть с повышенным выходом радиации) 1980-х годов, разработанный в 1950-е. Подобное устройство может поместиться на борту северокорейских спутников KMS-3 и KMS-4 и представлять потенциальную угрозу ЭМИ для любого государства на Земле, предупреждают авторы. "Два российских генерала предупредили комиссию по ЭМИ в 2004 году, что российский проект боеголовки, вызывающей сверх-ЭМИ, был случайно передан Северной Корее", - говорится в статье. "Северокорейские спутники KMS-3 и KMS-4 были запущены в южном направлении по полярной траектории и прошли над США на своей первой орбите. Траектория южного полюса позволяет уклониться от американских радиолокаторов раннего обнаружения баллистических ракет и системы ПРО страны, что сближает эти спутники с российским секретным оружием, разработанным в годы холодной войны, под названием частично орбитальной бомбардировочной системы (ФОБС), в рамках которой мог использоваться спутник с ядерным оружием на борту для внезапной атаки с использованием ЭМИ", - сообщают авторы. "Этот сценарий конца света, как сейчас представляется, достаточно реалистичен, чтобы убедить США принять активные меры для предотвращения выхода на орбиту и пролета над США любого северокорейского спутника, если он только не будет тщательно проверен перед запуском", - считают Грэм и Прай. "Прошлое поколение немедленно осознало вызывающую тревогу стратегическую значимость спутника в 1957 году, возвестившего о начале эпохи ядерных ракет и соперничества в космосе, однако мало кто сегодня понимает или даже задумывается о стратегической значимости северокорейских спутников, с учетом широко распространенного незнания о ЭМИ", - пишут авторы статьи. Источник: The Washington Times