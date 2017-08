16 августа 2017 г. Дэн Ламот | The Washington Post Пентагон готовится к военным учениям на Корейском полуострове в опасный период "Вооруженные силы США готовятся в ближайшие дни начать крупные военные учения совместно с Южной Кореей. Им придется заняться рискованной эквилибристикой: как заверить региональных союзников, что вы готовы к войне с Северной Кореей, но в процессе этого не спровоцировать реальный конфликт?" - пишет журналист The Washington Post Дэн Ламот. Издание напоминает, что ежегодные учения "Ыльчи - Страж свободы" (Ulchi - Freedom Guardian) должны начаться 21 августа и продлиться 10 дней, в них будут участвовать около 25 тыс. американских и несколько десятков тысяч южнокорейских военнослужащих. "Главная тема этих маневров - оборона Южной Кореи от атаки с севера, и они вызывают угрозы и нарекания со стороны Северной Кореи каждый год. Но в нынешнем году учения совпали с особенно щекотливым периодом - они будут проводиться после того, как президент Трамп и Северная Корея обменялись серией угроз", - говорится в статье. Официальный представитель войск США в Южной Корее полковник Чэд Г.Кэрролл заявил, что штаб пока не планирует менять масштаб, формат или девизы учений. "Мы увидим, что количество [военных] на полуострове увеличится, но не больше, чем мы видим каждый год", - написал он в электронном письме. В понедельник Северная Корея предостерегла, что даже случайный инцидент в ходе маневров может спровоцировать ядерный конфликт. Россия и Китай предложили отменить американо-южнокорейские учения, чтобы снизить напряженность. США возразили, что учения нужны для сдерживания северокорейской агрессии, пока Вашингтон ищет мирные способы, путем которых можно удержать Пхеньян от разработки ядерного оружия, передает корреспондент. "Вот для чего у нас существует военный потенциал - фундамент наших дипломатических шагов, - сказал в понедельник в Сеуле генерал Джозеф Ф.Данфорд-мл., председатель Объединенного комитета начальников штабов. - Для нас это серьезные угрозы, и мы должны быть к ним готовы". Издание также сообщает, что во вторник Северная Корея, по-видимому, смягчила свою угрозу обстрелять ракетами остров Гуам. "Это произошло спустя несколько часов после того, как министр обороны США Мэттис предостерег: если Северная Корея нанесет ракетный удар по Гуаму - островной территории США, это будет значить, что "игра началась" - то есть, что это война", - пишет Ламот. Госсекретарь США Тиллерсон во вторник заявил: "Мы по-прежнему заинтересованы в том, как найти способ прийти к диалогу, но это зависит от него" (от Ким Чен Ына. - Прим. ред.). "Официальный представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг отказался говорить о конкретных сценариях учений. Он сказал, что их главная задача остается прежней - удостовериться в том, что американские и южнокорейские войска способны слаженно действовать совместно", - говорится в статье. Источник: The Washington Post