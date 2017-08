16 августа 2017 г. Гордон Лаболд и Джерими Пейдж | The Wall Street Journal Американские и китайские военные учреждают быстрый канал связи во избежание непреднамеренной северокорейской войны "Самый высокопоставленный военный чин Пентагона совершит редкий визит в среду в китайское командование вооруженными силами, которое контролирует территорию, граничащую с Северной Кореей, и, по словам экспертов, этот шаг указывает на недовольство Пекина Пхеньяном", - пишут Гордон Лаболд и Джерими Пейдж в The Wall Street Journal. Как сообщает газета со ссылкой на чиновников с обеих сторон, этот высокопоставленный военный - председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд - также во вторник подписал соглашение со своим китайским коллегой с целью формализовать и усилить оперативную связь между вооруженными силами США и Китая. "Визит генерала Данфорда был запланирован задолго до того, как Северная Корея пригрозила напасть на Гуам, однако два вышеописанных события отражают растущую озабоченность обеих сторон тем, что кризис вокруг атомной и ракетных программ Северной Кореи может привести к военным просчетам в отношениях между США и Китаем", - передают авторы со ссылкой на аналитиков. Ожидается, что генерал Данфорд будет наблюдать за тренировкой китайских сил и демонстрацией некоторых их мощностей в штаб-квартире командования северным военным округом в северо-восточном городе Шэньян в среду, сообщают китайские и американские источники. Как рассказали изданию военные эксперты, "в последние месяцы Китай укреплял пограничную оборону, а также модернизировал и проводил переподготовку вооруженных сил в северном военном округе, чтобы подготовиться к потенциальному кризису в Северной Корее, включая возможность американского военного удара". Во вторник вечером генерал Данфорд и его китайский коллега Фанг Фенгуй подписали "Объединенный механизм диалога между штабами" в штаб-квартире для церемоний Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в статье. Как сообщили авторам американские военные чиновники, соглашение призывает к началу формального диалога в Вашингтоне в ноябре. "При встрече двух сторон северокорейский контекст был очевиден", - добавляет газета. "Последние несколько месяцев стимулировали обе стороны сделать этот шаг", - отметил в беседе с изданием один американский военный чиновник. "Я думаю, что Пекин, несомненно, теряет терпение с Ким Чен Ыном и это происходит уже некоторое время, но еще не достигло той степени, когда они захотят совершить полный разрыв", - прокомментировала Келли Мэгсэмен, бывшая высокопоставленным чиновником в Пентагоне при Обаме и отвечавшая за Азию. Эксперт похвалила идею более устойчивого межвоенного канала, но отметила важность наличия такового и на более высоком уровне. Авторы также сообщают со ссылкой на военных чиновников, что подобное соглашение между США и Россией послужило актуальной моделью для этого нового соглашения между американскими и китайскими военными. Как напоминает издание, в 2015 году США и Россия договорились установить регулярный канал для деконфликтизации операций в Сирии. Источник: The Wall Street Journal