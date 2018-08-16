Кремль все еще ставит на Трампа, несмотря на новые санкции

Даже после того как США на прошлой неделе объявили о новых санкциях против России, Кремль не держит зла на Трампа, пишут журналисты Bloomberg Евгения Письменная и Илья Архипов.

Высокопоставленные чиновники надеются, что президент США все же может выполнить свое обещание об улучшении отношений или хотя бы предотвратить еще более драконовские санкции, на которых настаивает Конгресс.

"Кремль понимает логику Трампа и то, что реакция рынков и общества была чрезмерной, поскольку ничего ужасного не произошло. Все понимают, что Трампу пришлось ответить на действия Конгресса и что для него важно их затормозить", - сказал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"На данный момент Россия отложила ответные меры на новые санкции, ограничив свою реакцию раздраженной риторикой и ожидая осени, чтобы посмотреть, чем закончатся дебаты по законопроекту Сената о более широких ограничениях. Поскольку между лидерами есть теплые личные отношения и контакты, как ожидается, продолжатся, Кремль уверен, что Трамп искренне хочет возродить связи, если сможет получить в Вашингтоне такую политическую возможность", - сообщают журналисты.

Российское правительство тем временем потихоньку "окапывается", говорится в статье. Чиновники убеждены, что, хотя объем российской экономики и желание Трампа улучшить отношения, вероятно, защитят Россию от разрушительных санкций, ее финансовая и экономическая изоляция затянется на годы и может усугубиться.

"Кремлю не удается поспевать за быстрой сменой ветра в вашингтонской политике, и многие инсайдеры жалуются на то, насколько непредсказуемыми стали США", - отмечают авторы статьи.

По словам Кортунова, Кремль надеется, что санкции Госдепа выпустят пар из Сената, проталкивающего более жесткие ограничения, и что после ноябрьских промежуточных выборов может появиться возможность для потепления отношений. "Мы не спешим критиковать администрацию и не думаем, что Трамп все испортил", - сказал Кортунов.

"Но рисковать Кремль не намерен. На фоне растущих опасений по поводу санкций Россия весной этого года резко сократила свои вложения в казначейские бумаги США. И даже несмотря на повысившиеся в этом году цены на нефть правительство уделяет пристальное внимание сокращению дефицита и зависимости от иностранных инвесторов для его финансирования", - сообщают журналисты Bloomberg.

"Мы готовы ко всему. Власти проявляют особую осторожность, чтобы быть готовыми к любому повороту", - сказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Рейтинги Путина упали на фоне ряда непопулярных мер по затягиванию поясов, но Кремль не уступает и намерен ужимать расходы до тех пор, пока не сможет сбалансировать бюджет даже при падении цены на нефть до 50 долларов за баррель. "Надежды на частные инвестиции в значительной мере отброшены в пользу планирования более крупных государственных проектов", - говорится в статье.

Центробанк и Минфин "действуют намного более консервативно, чем должны были бы в ином случае", сказал Аксаков. В результате, по словам экономистов, цель Кремля - дать толчок барахлящей экономике - представляется все менее реалистичной.

"Для нас наступила новая эра. Санкции останутся надолго. Мы как марионетки на веревочках. Мы полностью у них в руках", - сказал бывший депутат, финансовый омбудсмен при Ассоциации российских банков Павел Медведев.