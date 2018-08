16 августа 2018 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Сотрудник Трампа пытался найти лоббистов для российского олигарха Романа Абрамовича "В период после выборов малоизвестный сотрудник предвыборного штаба Трампа по имени Дэниел Гелбинович обращался к ряду вашингтонских лоббистов с сенсационной просьбой: защитить союзника Путина от американских санкций", - сообщает The Daily Beast. Два лоббиста на условиях анонимности сообщили The Daily Beast, что Гелбинович обращался к ним и говорил, что он пытается помочь Роману Абрамовичу. "Гелбинович подтвердил эту новость", - говорится в статье. "Я обратился к лоббистам от лица частной инвестиционной фирмы, которой требовались контакты для такого рода работы, - заявил он. - Фирма заявила, что поиск контактов ведется от имени упомянутой вами персоны. У меня нет прямой связи с самим господином Абрамовичем". Эвелин Фаркас, старший научный сотрудник Atlantic Council, заявила, что усилия Гелбиновича указывают на растущий страх в Москве перед американскими санкциями. "Это говорит как раз о том, как в России боятся оказаться в санкционном списке", - говорит Фаркас. Согласно источникам предвыборного штаба Трампа, Гелбинович был малозначительным сотрудником кампании, в основном бронировавшим билеты для высокопоставленных лиц. В ответ на вопросы The Daily Beast Джон Манн, пресс-секретарь Абрамовича, заявил, что олигарх не давал добро ни на какие контакты с вашингтонскими лоббистами. "Абрамович или кто-либо, уполномоченный действовать от его имени, никогда не обращался ни к какому лицу или компании для лоббистской деятельности от его лица в США, - заявил он. - Мы поручили нашим адвокатам подготовить письмо-предупреждение относительно заявлений, по сообщениям, сделанным господином Гелбиновичем, о которых мы не слышали до сегодняшнего дня". Гелбинович, со своей стороны, утверждал, что ни один из лоббистов, с которыми он контактировал, не согласился представлять интересы Абрамовича. "Но Гелбинович - не единственный помощник Трампа, который заявляет о связях с российским олигархом", - отмечает издание. Иванка Трамп уже более десяти лет дружит с Дашей Жуковой, у которой с Абрамовичем двое детей. Bloomberg также отмечает, что Джаред Кушнер и Абрамович несколько раз встречались на светских мероприятиях, о которых зять президента сообщил, получая допуск к секретным материалам. "Несмотря на круг знакомств с сильными мира сего, Абрамович столкнулся с юридическими проблемами в прошлом году. Как сообщила BBC в июне, он отозвал заявку на британскую визу после того, как его виза инвестора истекла в мае", - напоминает издание. Позднее Абрамович получил гражданство Израиля. Источник: The Daily Beast