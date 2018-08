16 августа 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Трамп хочет сделать асбест снова великим "В российском городе Асбесте в Уральских горах жизнь и работа вращаются вокруг черной ямы глубиной более тысячи футов и длиной в шесть миль, крупнейшей в мире шахты по добыче асбеста. Будущее каждого семейства в этом поселке с примерно 70 тыс. жителей зависит от хризотила, белого минерала, из которого извлекаются волокна асбеста - волокна настолько чудовищно канцерогенные, что их запретили в 65 странах", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Неудивительно, что компания "Ураласбест", разрабатывающая эту огромную шахту, потеряла почти всех покупателей и в значительной степени сократила объем производства и штат сотрудников, отмечает она. "Но Россия продолжает настаивать на том, что хризотил безопасен, если его использовать в контролируемых условиях - и, как печально известно, это с энтузиазмом делает президент Дональд Трамп", - говорится в статье. В июне Агентство по охране окружающей среды США ввело "новое серьезное правило применения" асбеста, открыв возможности для его использования в ряде фабричных изделий и импортных товаров, причем решения будут приниматься в индивидуальном порядке, сообщает издание. Две недели спустя после того, как весть об этом дошла до "Ураласбеста", компания опубликовала в соцсетях фотографии аккуратно упакованных коробок с отпечатанным на них лицом Трампа. "Трамп нажил состояние в строительном бизнесе, и много лет спустя после того, как обеспокоенность по поводу вреда здоровью, причиняемого асбестом, привела к ограничениям 1970-х годов, он оставался сторонником асбеста как строительного материала", - говорится в статье. В городе Асбесте местный муниципальный депутат Евгений Шабанов подтвердил The Daily Beast по телефону, что "упаковки хризотила с портретом Трампа все еще лежат в хранилищах "Ураласбеста", хотя "на данный момент неясно, кто их купит". "Ясно то, что люди в Асбесте умирают от болезней, связанных с его производством, но не могут сопоставить этот факт с их желанием продолжать работать и жить там", - пишет Немцова. "Но даже в отдаленных районах Урала и Сибири люди стали больше задумываться о своем здоровье и окружающей среде. В прошлом году тысячи протестующих вышли на митинги против планов строительства в Асбесте фабрики по производству сурьмы, принадлежащей другу президента Владимира Путина Игорю Ротенбергу", - сообщает издание. "К счастью, мы нашли механизм, запрещающий производство, опасное для нашего здоровья", - сказал депутат Шабанов. "Имеется в виду производство сурьмы, но не асбеста, которое продолжается", - отмечает Немцова. Источник: The Daily Beast